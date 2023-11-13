我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

日本福岡老宅為何聳立孫中山銅像？屋主曾是革命金主

新華社／北九州市13日電
由中國美術館館長吳為山創作的雕塑作品「孫文先生像」12日在日本福岡縣北九州市安川敬一郎舊宅落成揭幕。（取材自X平台@kyodo_official）
由中國美術館館長吳為山創作的雕塑作品「孫文先生像」12日在日本福岡縣北九州市安川敬一郎舊宅落成揭幕。（取材自X平台@kyodo_official）

由中國美術館館長吳為山創作的雕塑作品「孫文先生像」12日在日本福岡縣北九州市安川敬一郎舊宅落成揭幕。

安川敬一郎是安川電機公司和北九州市明治專門學校（現九州工業大學）創始人，早年曾慷慨資助孫中山先生的革命活動。1913年，孫中山前往北九州市期間訪問了安川敬一郎的家，並揮毫留贈一幅「世界平和」的題字。

110年後，孫中山銅像坐落至此。他巍然挺立，莊重肅穆，一手拿著帽子，做邁步前行狀。吳為山館長表示，該作品展現了孫中山先生意氣風發、胸懷天下的氣度與姿態。

中國駐福岡總領事律桂軍在揭幕儀式上表示，今年是中日和平友好條約締結45周年。孫中山先生110年後「重訪」故地，並將永立此處，將有利於促進日本社會各界對中日友好交往歷史的了解，加深對中國藝術的理解。重溫當年日本有識之士資助孫中山先生革命活動的故事，對於促進福岡縣、北九州市對華交流，堅定中日友好信念，推動落實兩國領導人重要共識，構建新時代中日關係都具有重要意義。

北九州市市長武內和久表示，吳為山館長的故鄉是中國江蘇省，而江蘇省與日本福岡縣締結友好省縣已超過30年，孫中山銅像的落成標誌著兩省縣的友好交流。北九州市將以此為契機，繼續在文化、旅遊、經濟等方面與中國姐妹城市大連開展深入交流。

日本 雕塑 美術館

上一則

11月13日星座運勢 牡羊沒偏財運 天蠍有桃花運

延伸閱讀

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎
日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口

日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口
奧蘭多11.12慶祝國父孫中山先生誕辰

奧蘭多11.12慶祝國父孫中山先生誕辰
華府華埠 11/12紀念孫中山157年冥誕

華府華埠 11/12紀念孫中山157年冥誕

熱門新聞

圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。(ingimage)

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

2023-11-08 06:23
有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

2023-11-08 19:58
五個星座最容易成為「職場黑馬」，一起看看有誰上榜了吧。（取材自pexels）

5星座天生能力強 最有望成為「職場黑馬」獅子成領導、雙子有優勢

2023-11-08 07:58
節氣「立冬」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

2023-11-05 00:18
透過星座分析，瞭解每個人的隱藏性格。（ingimage）

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

2023-11-06 19:03
保鮮膜除了拿來保存食物，也有人發現新功用。圖為保鮮膜示意圖。(本報資料照片)

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

2023-11-07 00:29

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」