日本福岡老宅為何聳立孫中山銅像？屋主曾是革命金主

由中國美術館館長吳為山創作的雕塑作品「孫文先生像」12日在日本福岡縣北九州市安川敬一郎舊宅落成揭幕。（取材自X平台@kyodo_official）

由中國美術館 館長吳為山創作的雕塑 作品「孫文先生像」12日在日本 福岡縣北九州市安川敬一郎舊宅落成揭幕。

安川敬一郎是安川電機公司和北九州市明治專門學校（現九州工業大學）創始人，早年曾慷慨資助孫中山先生的革命活動。1913年，孫中山前往北九州市期間訪問了安川敬一郎的家，並揮毫留贈一幅「世界平和」的題字。

110年後，孫中山銅像坐落至此。他巍然挺立，莊重肅穆，一手拿著帽子，做邁步前行狀。吳為山館長表示，該作品展現了孫中山先生意氣風發、胸懷天下的氣度與姿態。

中國駐福岡總領事律桂軍在揭幕儀式上表示，今年是中日和平友好條約締結45周年。孫中山先生110年後「重訪」故地，並將永立此處，將有利於促進日本社會各界對中日友好交往歷史的了解，加深對中國藝術的理解。重溫當年日本有識之士資助孫中山先生革命活動的故事，對於促進福岡縣、北九州市對華交流，堅定中日友好信念，推動落實兩國領導人重要共識，構建新時代中日關係都具有重要意義。

北九州市市長武內和久表示，吳為山館長的故鄉是中國江蘇省，而江蘇省與日本福岡縣締結友好省縣已超過30年，孫中山銅像的落成標誌著兩省縣的友好交流。北九州市將以此為契機，繼續在文化、旅遊、經濟等方面與中國姐妹城市大連開展深入交流。