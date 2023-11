刷帳戶助學金多了「一萬倍」女大生瘋狂花錢遭逮 判決出爐了

南非 一名女大學生意外發現,每個月由政府發放的就學補助金,從原本的1400蘭特(約75.3美元)變成1400萬蘭特(約75.3萬美元),讓她驚喜不已,覺得是「上帝的禮物」,便開始大肆揮霍。2017年事件曝光後女大生遭到逮捕,並在2022年被判處五年刑期,但近日法院卻推翻判決,同意實施緩刑。

根據Daily Mail和The Citizen報導,2017年,一名就讀沃爾特·西蘇魯大學的女大生瑪尼(Sibongile Mani),每個月都必須倚賴政府的經濟援助計畫來付學費。沒想到有天確認帳戶時,她竟發現這筆補助金多了一萬倍,一夜之間突然成為富翁,讓她驚訝不已。

然而,瑪尼收到鉅款後卻未通報,反而開始瘋狂購物。她換上昂貴時裝、戴上珠寶和名牌包、花費好幾千元做頭髮,還幫自己與朋友們都買了最新款iPhone,不斷送身邊好友各種禮物,甚至天天參加派對、喝酒狂歡,迅速在73天內花掉80萬蘭特。

如此奢侈的生活很快就引起他人注意,有同學透露,「前一秒還很拮据,因貧窮而困擾的她,下一秒突然就過上奢華生 活,錢包裡有滿滿的花不完的錢。」接著,有人發現瑪尼的超市收據上,顯示她帳戶裡有超過1360萬蘭特,便向學校舉報,這件事才終於曝光。

CONGRATULATIONS to Sibongile Mani, A WALTER SISULU UNIVERSITY Student Who Spent R800,000 Of The R14Million NSFAS Erroneously Sent To The Her Bank Account, She Won't be Getting Jail Time After Her Five‐year Sentence Successful Appeal !#Africa #african #2023春婚 #BlackFridayDeals pic.twitter.com/YM2OIGFxcB