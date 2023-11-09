我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重

刷帳戶助學金多了「一萬倍」女大生瘋狂花錢遭逮 判決出爐了

聯合新聞網／即時報導
南非一名女大生每個月都必須倚賴政府發放的助學金來付學費，沒想到有天確認帳戶時，竟發現這筆補助金多了一萬倍，讓她一夜之間成為千萬富翁，開始瘋狂購物。示意圖。（取材自pexels）
南非一名女大生每個月都必須倚賴政府發放的助學金來付學費，沒想到有天確認帳戶時，竟發現這筆補助金多了一萬倍，讓她一夜之間成為千萬富翁，開始瘋狂購物。示意圖。（取材自pexels）

南非一名女大學生意外發現，每個月由政府發放的就學補助金，從原本的1400蘭特（約75.3美元）變成1400萬蘭特（約75.3萬美元），讓她驚喜不已，覺得是「上帝的禮物」，便開始大肆揮霍。2017年事件曝光後女大生遭到逮捕，並在2022年被判處五年刑期，但近日法院卻推翻判決，同意實施緩刑。

根據Daily Mail和The Citizen報導，2017年，一名就讀沃爾特·西蘇魯大學的女大生瑪尼（Sibongile Mani），每個月都必須倚賴政府的經濟援助計畫來付學費。沒想到有天確認帳戶時，她竟發現這筆補助金多了一萬倍，一夜之間突然成為富翁，讓她驚訝不已。

然而，瑪尼收到鉅款後卻未通報，反而開始瘋狂購物。她換上昂貴時裝、戴上珠寶和名牌包、花費好幾千元做頭髮，還幫自己與朋友們都買了最新款iPhone，不斷送身邊好友各種禮物，甚至天天參加派對、喝酒狂歡，迅速在73天內花掉80萬蘭特。

如此奢侈的生活很快就引起他人注意，有同學透露，「前一秒還很拮据，因貧窮而困擾的她，下一秒突然就過上奢華生活，錢包裡有滿滿的花不完的錢。」接著，有人發現瑪尼的超市收據上，顯示她帳戶裡有超過1360萬蘭特，便向學校舉報，這件事才終於曝光。

瑪尼在2017年被依竊盜和詐欺罪逮捕，並在2022年被判處五年刑期。然而，瑪尼不服判決，她聲稱自己以為這筆錢是「奇蹟」、「上帝的禮物」。她的律師上訴時也表示，瑪尼是意外獲得這筆財產，後續也沒有做出危害社會的行為，實在沒有必要讓她坐牢。

近日，法院撤銷原先判決，同意緩刑原本的五年刑期。法院裁定，雖然瑪尼的行為是有意識和有計畫的，但監禁是否能滿足正義利益值得懷疑，因此最終同意緩刑，前提是緩刑期間不能再犯下竊盜和詐欺罪，還要完成576小時的社區服務和接受3年懲戒監督，不過瑪尼不必償還任何花掉的錢。對此瑪尼的律師透露，「她感到非常欣慰，很高興自己不必坐牢，並希望一切重新開始」。

詐欺 華生 南非

上一則

受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔了

下一則

智商情商雙高「4星座」天蠍八面玲瓏、這星座天生王者

延伸閱讀

購買、贈送大閘蟹都違法 最高刑期6個月、罰5000元

購買、贈送大閘蟹都違法 最高刑期6個月、罰5000元
炎亞綸遭起訴發7點聲明 律師揭「致命關鍵」：有機會坐牢

炎亞綸遭起訴發7點聲明 律師揭「致命關鍵」：有機會坐牢
電不怕？西安女大生戴電擊表叫起床 一睡12小時都沒醒

電不怕？西安女大生戴電擊表叫起床 一睡12小時都沒醒
內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

熱門新聞

示意圖/ingimage

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

2023-11-02 16:04
節氣「立冬」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

2023-11-05 00:18
西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

2023-11-04 04:45
圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。(ingimage)

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

2023-11-08 06:23
有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

2023-11-08 19:58
五個星座最容易成為「職場黑馬」，一起看看有誰上榜了吧。（取材自pexels）

5星座天生能力強 最有望成為「職場黑馬」獅子成領導、雙子有優勢

2023-11-08 07:58

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所