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冰箱拿優格驚見夫「罐裝蝌蚪」 妻爆吐…知道原因反說棒

聯合新聞網／即時報導
一名澳洲女子分享了一段不尋常的經歷。示意圖。（取材自unsplash）
一名澳洲女子分享了一段不尋常的經歷。示意圖。（取材自unsplash）

俗話說「一日之計在於晨」，然而一名澳洲女子的美好時光卻被丈夫的奇異行為毀了。該名女子起床後，計畫享用自己最喜歡的優格，沒想到一打開冰箱，卻發現丈夫的「罐裝蝌蚪」，讓她受不了衝到浴室爆吐。

據鏡報報導，澳洲一名女子分享一段不尋常的經歷。她表示，某天早上到冰箱取優格時，卻發現一罐丈夫的精液，而且就擺在優格旁邊。這樣的畫面讓女子難以置信，震驚丈夫完全沒有把罐子放在隱密的地方，而是大喇喇地放在一打開冰箱就馬上能看見的地方。

雖然該名女子一開始鎮定地拿出優格，照常享用早餐。但畫面揮之不去，即使不斷告訴自己已經是三個孩子的媽、有什麼大風大浪沒見過，她最終仍然承受不住，跑去浴室吐了。

據報導，該名女子詢問丈夫得知原因後卻感到興奮，因為這代表「避孕之旅」已近尾聲。由於該對夫妻不想再生小孩，經討論後，決定讓丈夫做結紮手術，「我們覺得能夠在不擔心會懷孕的情況下保持親密，感覺會很棒」。當時是術後第12周，為了確認結紮手術是否有效，她的丈夫才將精液放入冰箱。

該名女子表示，根據醫生的說法，術後至少要射精20次，或等待約三個月後才能進行無保護措施的性行為，同時也要提前進行精液分析，以檢查手術是否有效。然而，把樣本放進冰箱的行為是否正確，似乎也有答案。報導指出，該名女子進一步了解輸精管切除術後護理，才發現丈夫應該在射精後盡快將樣本送到實驗室，而不是放在家中冰箱。

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