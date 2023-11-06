受困懸崖兩年 英國「最孤獨的羊」獲救 不僅沒餓到還過胖

1隻受困蘇格蘭高地懸崖底逾兩年之久的母羊菲奧娜（Fiona），4日終於獲救。（翻攝自YouTube）

英國廣播公司（BBC）5日報導，1隻受困蘇格蘭高地（Scottish Highlands）懸崖底逾兩年之久的母羊菲奧娜（Fiona），4日終於獲救。牠曾被形容為「英國最孤獨的羊」，外界原本擔憂其是否有營養不良等健康狀況，但經獸醫檢查後，發現牠不僅健康良好，甚至有點過胖 。

菲奧娜受困蘇格蘭高地的克羅馬地峽灣懸崖底兩年多，期間有動保團體嘗試營救，但鑑於地形崎嶇險峻，難以保證人畜安全。5名農民想到用絞車這種起重機垂降的點子，4日上午順利到達菲奧娜所在的懸崖底，終於成功將牠救出。

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菲奧娜2021年首次被1名划著橡皮艇的女子發現，兩年後她參加同一個划船活動時再次看到牠。蘇格蘭愛護動物協會（SSPCA）人員雖數度設法營救，但始終未能成功。據稱請求營救牠的1份網路請願書，共有數千人連署支持。

農民威爾遜（Cammy Wilson）等5人4日展開「絕地救援行動」，其中3人垂降250公尺，終於找到躲在山洞中的菲奧娜。牠獲救後，除了接受體檢，就是修剪兩年多未整理的羊毛。至於牠未來應該待在哪，目前動物權利團體等各界則持不同意見。