「精子數量有8億」超狂履歷讓CEO傻眼 網熱議：立刻錄取他

求職時,許多人都會將自己的得獎經歷、才能等寫在履歷上,盼獲得面試 官的青睞。不過,The Daily Star報導,美國紐約有家醫療保健公司的應徵者,竟在履歷上註明「精子數量(Sperm Count):8億」,讓公司的執行長又驚又無奈。

美國紐約一家醫療保健公司的執行長羅尚帕特爾(Roshan Patel)日前在X (原:Twitter),分享一張應徵者的履歷。該名求職者在履歷中表示,自己曾在美國財星雜誌評選的前百大企業上班,管理過11人團隊,且會說英語、西班牙、中文等多種語言,平時還會到世界各地旅行。

不過,這份履歷的最下方竟出現奇怪備註,包含最大攝氧量(VO2 Max)和睪固酮濃度,甚至還有精子數量(Sperm Count)8億的數據。收到「特別」履歷的執行長感到很訝異,立即將其拍照並公布在網路平台上。

貼文一出,立刻引起網友討論,目前更有將近240萬次瀏覽和數百條評論,「立刻錄取他」、「如果他的目標是脫穎而出,那他達到目標了嗎?」、「這份工作的內容到底是什麼?」、「如果是我,我會讓他來面試,因為我很好奇他是什麼樣的人」、「至少引起注意了,這就代表他的策略有效」。

精子計數是測量男性一次射精所產生的精子濃度,根據世界衛生組織2010年發布標準,每毫升精液超過1500萬隻精蟲是正常的。

just got this resume ??? pic.twitter.com/iVQFScQzoF