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「精子數量有8億」超狂履歷讓CEO傻眼 網熱議：立刻錄取他

聯合新聞網／ 即時報導
美國紐約一家醫療保健公司的求職者竟在履歷上寫「精子數量：8億」。示意圖。（取材自pixabay）
美國紐約一家醫療保健公司的求職者竟在履歷上寫「精子數量：8億」。示意圖。（取材自pixabay）

求職時，許多人都會將自己的得獎經歷、才能等寫在履歷上，盼獲得面試官的青睞。不過，The Daily Star報導，美國紐約有家醫療保健公司的應徵者，竟在履歷上註明「精子數量（Sperm Count）：8億」，讓公司的執行長又驚又無奈。

美國紐約一家醫療保健公司的執行長羅尚帕特爾（Roshan Patel）日前在X （原：Twitter），分享一張應徵者的履歷。該名求職者在履歷中表示，自己曾在美國財星雜誌評選的前百大企業上班，管理過11人團隊，且會說英語、西班牙、中文等多種語言，平時還會到世界各地旅行。

不過，這份履歷的最下方竟出現奇怪備註，包含最大攝氧量（VO2 Max）和睪固酮濃度，甚至還有精子數量（Sperm Count）8億的數據。收到「特別」履歷的執行長感到很訝異，立即將其拍照並公布在網路平台上。

貼文一出，立刻引起網友討論，目前更有將近240萬次瀏覽和數百條評論，「立刻錄取他」、「如果他的目標是脫穎而出，那他達到目標了嗎？」、「這份工作的內容到底是什麼？」、「如果是我，我會讓他來面試，因為我很好奇他是什麼樣的人」、「至少引起注意了，這就代表他的策略有效」。

精子計數是測量男性一次射精所產生的精子濃度，根據世界衛生組織2010年發布標準，每毫升精液超過1500萬隻精蟲是正常的。

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