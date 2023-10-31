我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

醫療崩潰…加薩孕婦被迫無麻醉剖腹 患者恢復7成就出院

五角大廈宣布研發新核彈B61-13 比廣島原子彈威力大24倍

編譯徐榆涵／即時報導
五角大廈日前宣布將嘗試開發新核彈，威力更強大。（美聯社）
五角大廈日前宣布將嘗試開發新核彈，威力更強大。（美聯社）

美軍日前宣布將嘗試開發新型核彈，該款新核彈的威力，將比美國1945年8月在日本廣島投下的核彈威力強20倍以上。

紐約郵報報導，根據五角大廈說法，這款名為B61-13的新核彈爆炸當量計畫為360公噸TNT，將與B61-7型類似；相較之下，美國1945年在廣島投下的「小男孩」核彈爆炸當量為15公噸TNT，代表B61-13的威力增加了24倍。

然而，若要投入製造必須先獲得美國國會的批准與預算撥款，且新武器的製造將由美國能源部國家核子安全管理局負責。

負責太空政策的國防部副部長普拉姆（John Plumb）27日在新聞稿中說，「今天的聲明反映了對安全環境變化的應對，和對潛在對手日益增長威脅的防禦。美國有責任繼續評估和部署我們所需的能力，以便能威懾並在必要時應對戰略攻擊，同時保護我們的盟友。」

根據美國科學家聯盟（FAS）數據，俄羅斯有5977枚核彈頭，美國則有5428枚。但普拉姆強調，B61-13將採用舊型炸彈彈頭來改造，旨在攻擊「更困難的大面積軍事目標」，預計少量的生產將不會增加美國核武數量。

對此，參眾兩院軍事委員會成員中的共和黨高層表示，B61-13不是長期的解決方案，「只是朝正確方向邁出的一小步」，但確實將有助於提供指揮官更大的靈活度。

但共和黨高層堅稱，在中國與俄羅斯正在進行全面軍備競賽之際，美國正在「原地踏步」，應對威脅美國應該對威懾態勢進行重大轉型，而不是漸進或零碎式的改變。

國家安全委員會發言人30日向華盛頓郵報指出，「拜登政府上任以來，就在維持安全、可靠和有效的核威懾與強大、可信的延伸威懾之間取得平衡，並採取了必要步驟來降低核武的全球顯著性，使我們更接近實現一個沒有核武的世界。」

核彈 共和黨 俄羅斯

上一則

蘋果發表新款筆電 配備3款更強大晶片 增加太空黑配色

延伸閱讀

拜登簽署首項AI行政命令 管控人工智慧風險

拜登簽署首項AI行政命令 管控人工智慧風險
如何避免台海戰爭 前美國防官員施燦德：最好辦法是中國不侵台

如何避免台海戰爭 前美國防官員施燦德：最好辦法是中國不侵台
連續13年被列為「洗錢高風險國家」 北韓成核武發展溫床

連續13年被列為「洗錢高風險國家」 北韓成核武發展溫床
過去兩年 反亞仇恨犯罪減33% 疫情迄今 仇亞犯罪首度下降

過去兩年 反亞仇恨犯罪減33% 疫情迄今 仇亞犯罪首度下降

熱門新聞

三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54
不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
透過星座分析，瞭解精神年齡是老成還是年輕。（ingimage）

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

2023-10-30 00:26

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒