五角大廈宣布研發新核彈B61-13 比廣島原子彈威力大24倍

五角大廈日前宣布將嘗試開發新核彈，威力更強大。（美聯社）

美軍日前宣布將嘗試開發新型核彈 ，該款新核彈的威力，將比美國1945年8月在日本廣島投下的核彈威力強20倍以上。

紐約郵報報導，根據五角大廈說法，這款名為B61-13的新核彈爆炸當量計畫為360公噸TNT，將與B61-7型類似；相較之下，美國1945年在廣島投下的「小男孩」核彈爆炸當量為15公噸TNT，代表B61-13的威力增加了24倍。

然而，若要投入製造必須先獲得美國國會的批准與預算撥款，且新武器的製造將由美國能源部國家核子安全管理局負責。

負責太空政策的國防部副部長普拉姆（John Plumb）27日在新聞稿中說，「今天的聲明反映了對安全環境變化的應對，和對潛在對手日益增長威脅的防禦。美國有責任繼續評估和部署我們所需的能力，以便能威懾並在必要時應對戰略攻擊，同時保護我們的盟友。」

根據美國科學家聯盟（FAS）數據，俄羅斯 有5977枚核彈頭，美國則有5428枚。但普拉姆強調，B61-13將採用舊型炸彈彈頭來改造，旨在攻擊「更困難的大面積軍事目標」，預計少量的生產將不會增加美國核武數量。

對此，參眾兩院軍事委員會成員中的共和黨 高層表示，B61-13不是長期的解決方案，「只是朝正確方向邁出的一小步」，但確實將有助於提供指揮官更大的靈活度。

但共和黨高層堅稱，在中國與俄羅斯正在進行全面軍備競賽之際，美國正在「原地踏步」，應對威脅美國應該對威懾態勢進行重大轉型，而不是漸進或零碎式的改變。

國家安全委員會發言人30日向華盛頓郵報指出，「拜登政府上任以來，就在維持安全、可靠和有效的核威懾與強大、可信的延伸威懾之間取得平衡，並採取了必要步驟來降低核武的全球顯著性，使我們更接近實現一個沒有核武的世界。」