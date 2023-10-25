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前女特工揭「9大說謊跡象」 從音量就能判斷

聯合新聞網／即時報導
一名前女特工根據過往任務經驗，分享包含避開眼神接觸的9大說謊特徵。情境示意圖。（圖／Ingimage）
一名前女特工根據過往任務經驗，分享包含避開眼神接觸的9大說謊特徵。情境示意圖。（圖／Ingimage）

每人一生中或多或少會說謊，但其實要輕鬆說謊沒有那麼簡單，人的表情和肢體動作會透露出「一些跡象」被察覺。一名前女特工根據以往任務經驗，整理一個人說謊的九大特徵，並告訴民眾該警惕那些用哭泣來避免解釋，或者解釋很多但不透露具體細節的人，那些人是危險的說謊騙子。

美國中央情報局CIA）前情報官暨聯邦調查局（FBI）前特別幹員沃爾德（Tracy Walder）曾向媒體分享自己的安全旅行秘訣，包含出門旅遊住宿，選擇住飯店哪一層樓的房間最安全，以及她進入房間後，一定會做將門鎖上、拉上門栓與放置門擋的基本安全動作。

日前沃爾德再度根據過往當臥底經驗，整理判斷一個人正在說謊的九大特徵：

說謊者的九大特徵

一、坐立不安

二、大聲說話

三、用哭泣來避免解釋

四、解釋很多但沒有透露具體細節

五、情緒從冷靜到失控

六、避免目光接觸

七、會刻意隔開某一個人，以使他們的故事相符

八、對簡單事情進行極端、過度解釋

九、缺乏細節

沃爾德表示，她執行任務期間必須學會判斷一個人是否在說謊，才能避免自己陷入危險處境，並解釋為何列出這九大跡象，「他們（說謊者）的情緒起伏很大，態度會從平靜到失控哭泣，這是他們感受到謊言即將被戳破，會產生的情緒反應」。

除了避免眼神接觸外，說謊者也會嘗試隔離一個人以方便捏造彼此故事，且他們對別人解釋不會有「具體描述」，通常會劈哩啪啦說一大堆文句，但缺乏任何細節，需留意的是，他們會對很簡單事情進行過度地解釋。

沃爾德指出，說謊者會坐立不安，遮掩自己不安情緒，試圖提升說話音量，同時也該警惕的是那些用「哭泣」來逃避解釋的人，那些人可能就在說謊。

中央情報局 FBI CIA

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