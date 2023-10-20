金鐘戲劇獎3亮點搶先看／賴佩霞搶女配角獎、桂綸鎂有望同台戴立忍

賴佩霞入圍女配角獎。（中央社）

第58屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮台北時間21日晚上登場。今年5大劇組入圍 都在10項以上，造成演員網內互打嚴重，光是「模仿犯」劇組就出現吳慷仁、姚淳耀搶視帝，庹宗華、陳博正爭男配的同台對決。

5大劇組入圍都在10個獎項以上。今年除了「模仿犯」以17項提名打破去年「茶金」16項入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目外；「人選之人-造浪者」、「台灣犯罪故事」、「你的婚姻不是你的婚姻」、「我願意」劇組也分別入圍14項、12項、11項、10項獎，作品質量備受肯定

亮點1／獎項網內互打

吳慷仁(左)、姚淳耀在「模仿犯」中一正一邪，雙雙入圍金鐘男主角獎。(圖：Netflix提供)

光戲劇節目類男主角獎就有2組捉對廝殺，包含「模仿犯」吳慷仁和姚淳耀、「台灣犯罪故事」的李銘忠及薛仕凌；男配角則是「模仿犯」催淚阿公陳博正對上最強老爸庹宗華、「我願意」的楊大正與鄒承恩也得同台廝殺。

迷你劇集部分，「你的婚姻不是你的婚姻」則包辦男主角、女主角同台對打，劉冠廷對上藍葦華、夏于喬對上孫可芳；「人選之人」的卜學亮和戴立忍爭男配；蔡亘晏則與賴佩霞搶女配殊榮。

亮點2／情侶檔同台

桂綸鎂憑「台北女子圖鑑」首度角逐金鐘獎戲劇節目女主角。（圖： Disney+提供）

金馬影后桂綸鎂暌違14年回歸台劇 ，便憑「台北女子圖鑑」首度角逐金鐘獎戲劇節目女主角，與她傳緋聞 18年、始終低調的戴立忍，今年也以「人選之人」角逐迷你劇集男配角獎，兩人有望能同框。

愛情長跑15年的情侶檔劉冠廷與孫可芳，今年以共演的「你的婚姻不是你的婚姻－聖筊」入圍金鐘獎迷你劇集男主角、女主角，金鐘前夕已完成求婚、登記，孫可芳更宣布懷孕、有了兩人愛的結晶「小太陽」，堪稱三喜臨門。兩人今也將共同走紅毯出席。

亮點3／鐵肺歌后演唱

彭佳慧將演唱本屆入圍的5首「戲劇原創歌曲」，從抒情唱到嘻哈，挑戰鐵肺歌后的多變曲風能力，也讓觀眾回味觀影的感動；第2段表演則是「向導演致敬」，邀請打造熱門夯劇「勸世三姊妹」的躍演劇團攜手演員范宸菲，以音樂劇形式呈現導演在劇組的職人生活。