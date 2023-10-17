「最佳退休金制度」排行 冠軍是歐洲這國 美第22名、台排名39

根據一份全球退休金制度評比報告，荷蘭重新奪回擁有「全世界最佳退休金制度」的頭銜。照片為示意圖。（路透）

根據一份全球退休金 制度評比報告，荷蘭重新奪回擁有「全世界最佳退休金制度」的頭銜，

根據人力資源顧問業者美世（Mercer）和特許金融協會（CFA）的全球退休金指數 ，荷蘭奪冠，把去年排名第一的冰島擠落到第二名、丹麥蟬聯第三、以色列第四，這四國均被列為A級（得分80分以上）；五至十名依序為澳洲、芬蘭、新加坡 、挪威、瑞典及英國。加拿大排12、美國第22名，阿根廷則是第47名，為最後一名。

台灣排名第39名，低於日本的第30名、中國的35名，但高於南韓的42名，這些國家在七個等級排名中都被列在倒數第三級的C級（得分為50至60分），屬於後段班，退休金制度被描述為有一些良好的功能，但也有重大風險或不足之處，必須加以解決，如果不改善，其效用與長期的延續性可能受到質疑。

這項全球退休金指數的評比標準，共分為充足性（Adequacy）、可持性（ Sustainability ）、完整性（Integrity）三項指標。

報告指出，台灣的退休金制度若要提高整體分數，應該提高最貧困高齡族群的最低支持水準；引進規定，將部分退休金給付視為收入來源；由於預期夀命增加，應逐步提高領取國民退休金的年紀，同時提高老年人的勞動參與率。

報告也顯示，台灣的得分今年提升至53.6分，高於去年的52.9分，原因是經濟合作暨發展組織（OCED）公布的淨所得替代率提高。後者是指勞工 個人退休後領取的淨年金給付與退休前的稅後薪資所得的比值。

這次重奪第一的荷蘭，正將退休金計畫從集體結構改革為更偏向個人的做法。儘管如此，報告顯示荷蘭的制度在改革後能仍提供良好福利，獲得穩健的資產基礎和堅穩的法規支撐。

報告指出，多數國家的退休金制度都面臨人口老化、政府債務攀升與高通膨的壓力，同時面臨要把「零工經濟」這類勞工納入制度的挑戰。

美世高級合夥人與報告第一作者諾克斯說，人們應該開始思考退休的情況，不能僅依賴社會安全或公共退休金。他說，出生率下滑，長期會對多個經濟體和退休金制度造成壓力，不利永續性。至於人工智慧（AI）則能促進更有效率和資訊更充分的決策，帶來更高的實質投資報酬，進而有改善退休金制度的潛力。