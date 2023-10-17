「最佳退休金制度」排行 冠軍是歐洲這國 美第22名、台排名39
根據一份全球退休金制度評比報告，荷蘭重新奪回擁有「全世界最佳退休金制度」的頭銜，
根據人力資源顧問業者美世（Mercer）和特許金融協會（CFA）的全球退休金指數 ，荷蘭奪冠，把去年排名第一的冰島擠落到第二名、丹麥蟬聯第三、以色列第四，這四國均被列為A級（得分80分以上）；五至十名依序為澳洲、芬蘭、新加坡、挪威、瑞典及英國。加拿大排12、美國第22名，阿根廷則是第47名，為最後一名。
台灣排名第39名，低於日本的第30名、中國的35名，但高於南韓的42名，這些國家在七個等級排名中都被列在倒數第三級的C級（得分為50至60分），屬於後段班，退休金制度被描述為有一些良好的功能，但也有重大風險或不足之處，必須加以解決，如果不改善，其效用與長期的延續性可能受到質疑。
這項全球退休金指數的評比標準，共分為充足性（Adequacy）、可持性（ Sustainability ）、完整性（Integrity）三項指標。
報告指出，台灣的退休金制度若要提高整體分數，應該提高最貧困高齡族群的最低支持水準；引進規定，將部分退休金給付視為收入來源；由於預期夀命增加，應逐步提高領取國民退休金的年紀，同時提高老年人的勞動參與率。
報告也顯示，台灣的得分今年提升至53.6分，高於去年的52.9分，原因是經濟合作暨發展組織（OCED）公布的淨所得替代率提高。後者是指勞工個人退休後領取的淨年金給付與退休前的稅後薪資所得的比值。
這次重奪第一的荷蘭，正將退休金計畫從集體結構改革為更偏向個人的做法。儘管如此，報告顯示荷蘭的制度在改革後能仍提供良好福利，獲得穩健的資產基礎和堅穩的法規支撐。
報告指出，多數國家的退休金制度都面臨人口老化、政府債務攀升與高通膨的壓力，同時面臨要把「零工經濟」這類勞工納入制度的挑戰。
美世高級合夥人與報告第一作者諾克斯說，人們應該開始思考退休的情況，不能僅依賴社會安全或公共退休金。他說，出生率下滑，長期會對多個經濟體和退休金制度造成壓力，不利永續性。至於人工智慧（AI）則能促進更有效率和資訊更充分的決策，帶來更高的實質投資報酬，進而有改善退休金制度的潛力。
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