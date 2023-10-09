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種出1247公斤大南瓜 明尼蘇達園藝教師破世界紀錄

中央社／半月灣9日即時報導
來自明尼蘇達州的園藝教師金傑9日在北加州半月灣舉行的第50屆南瓜秤重世界錦標賽中，以2749磅（約1247公斤）獲得冠軍。這顆被命名為「麥可喬丹」（Michael Jordan）的南瓜正在被秤重。（美聯社）
來自明尼蘇達州的園藝教師金傑9日在北加州半月灣舉行的第50屆南瓜秤重世界錦標賽中，以2749磅（約1247公斤）獲得冠軍。這顆被命名為「麥可喬丹」（Michael Jordan）的南瓜正在被秤重。（美聯社）

明尼蘇達州一名園藝教師種出一顆碩大無朋的南瓜，重達2749磅（約1247公斤），今天在北加州年度南瓜秤重大賽刷新世界紀錄。

美聯社報導，來自明尼蘇達州阿諾卡市（Anoka）的金傑（Travis Gienger）在舊金山南方的半月灣（Half Moon Bay）贏得第50屆南瓜秤重世界錦標賽（World Championship Pumpkin Weigh-Off）。這顆巨大、表面凹凸不平的橙色南瓜可製作出至少687個派。

43歲的金傑種植南瓜近30年，他去年在南瓜秤重大賽中創下全美紀錄。金傑說：「這出乎我意料之外。」

來自明尼蘇達州的園藝教師金傑（台上橘衣者）9日在北加州半月灣舉行的第50屆南瓜秤...
來自明尼蘇達州的園藝教師金傑（台上橘衣者）9日在北加州半月灣舉行的第50屆南瓜秤重世界錦標賽中，以2749磅（約1247公斤）獲得冠軍。（美聯社）

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），先前全球最重南瓜紀錄是由一名義大利人所寫下，他在2021年種植出一顆重達2702磅（約1226公斤）的南瓜。

金傑在自家後院的田裡種瓜。他說，今年決定更加悉心照顧他的作物，每天替它們澆水多達12次，施肥和追肥的頻率也比往常高一些。

金傑是阿諾卡技術學院（Anoka Technical College）的景觀和園藝教師，他從青少年時期就跟著父親種植南瓜。金傑2020年首次參加半月灣舉行的年度南瓜秤重大賽，並在過去四年的巨型南瓜競賽中拿下三座冠軍。

他說：「我在這方面投入心力就是為了讓人們臉上露出微笑，很高興在這裡見到這個鎮上的每一個人。」

來自明尼蘇達州的園藝教師金傑9日在北加州半月灣舉行的第50屆南瓜秤重世界錦標賽中...
來自明尼蘇達州的園藝教師金傑9日在北加州半月灣舉行的第50屆南瓜秤重世界錦標賽中，以2749磅（約1247公斤）獲得冠軍。金傑抱著他的2歲女兒與他的南瓜合影。（美聯社）

金傑因種出最大南瓜並締造了新的世界紀錄，贏得3萬美元。

這顆巨大無比的南瓜將與另外三顆大南瓜一起在半月灣展出至下周末，前來北加州參加藝術南瓜節（Art and Pumpkin Festival）的遊客將能與金傑和他的大南瓜合照。

半月灣 加州 明尼蘇達州

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