可以這樣？麥卡錫被罷免 黨內眾議員想提川普繼任議長

眾院 3日以216票對210票表決通過共和黨的強硬派眾議員 蓋茨(Matt Gaetz)發動的「罷黜動議」(motion to vacate),讓任職不到一年的同黨籍議長麥卡錫(Kevin McCarthy)倒台後,已經有眾議員提出了一個不太可能的繼任人選:前總統川普 。

福斯新聞報導,德州聯邦眾議員內爾斯(Troy Nehls)在當天下午的一篇聲明宣布,當眾院結束休會時,他的第一個議程(order of business)「將是提名川普擔任眾院的議長」。內爾斯說,「川普總統是我這輩子最偉大的總統,擁有建立美國優先(America First)的可靠紀錄,將讓眾院再次偉大」。

Kevin McCarthy will NOT be running again as Speaker.



I nominate Donald J. Trump for Speaker of the House.