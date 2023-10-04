可以這樣？麥卡錫被罷免 黨內眾議員想提川普繼任議長

前總統川普正在紐約打官司，對近日的麥卡錫議長保衛戰不置一詞，但他3日上自家社群媒體平台「Truth Social」發文，批「共和黨人一天到晚自己人打自己人」。（路透）

眾院 3日以216票對210票表決通過共和黨的強硬派眾議員 蓋茨（Matt Gaetz）發動的「罷黜動議」（motion to vacate），讓任職不到一年的同黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）倒台後，已經有眾議員提出了一個不太可能的繼任人選：前總統川普 。

福斯新聞報導，德州聯邦眾議員內爾斯（Troy Nehls）在當天下午的一篇聲明宣布，當眾院結束休會時，他的第一個議程（order of business）「將是提名川普擔任眾院的議長」。內爾斯說，「川普總統是我這輩子最偉大的總統，擁有建立美國優先（America First）的可靠紀錄，將讓眾院再次偉大」。

Kevin McCarthy will NOT be running again as Speaker.



I nominate Donald J. Trump for Speaker of the House. — Congressman Troy E. Nehls (@RepTroyNehls) October 3, 2023

佛州聯邦眾議員史杜（Greg Steube）晚上也在社群媒體X平台（前身為推特）的貼文跟進，「川普當議長」。

根據此前新聞，儘管美國史上的每一位眾院議長都是現任眾議員，但議長其實不必是現任眾議員，「川普當議長」希望不大，卻也不能排除此一可能性。

不過，正在紐約打官司的川普未對麥卡錫的議長保衛戰不置一词，但他3日上自家社群媒體平台「Truth Social」發文，批「共和黨人一天到晚自己人打自己人，為什麼沒辦法一致對外打擊民主黨人？那些極左派在摧毀我們的國家」。

NBC新聞報導，雖然蓋茨在投票後公開宣稱川普支持他，但川普的多位顧問與支持者表示了懷疑。川普顧問拉西維塔（Chris LaCivita）說，「我向你指出川普總統今天早些時候的Truth（貼文），第二位不具名受訪的顧問也同樣指向了該篇「Truth Social」貼文。川普一位盟友被問到他們是否相信蓋茨的話時，答稱「讓我們聽聽川普是怎麼說的」。

根據福斯數位新聞掌握的消息，眾院多數黨領袖、路易斯安那州聯邦眾議員史卡利斯（Steve Scalise）正在尋求支持以接替麥卡錫。