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杭州亞運／日本女泳將抗癌奪銅 與中國蝶后相擁而泣

世界新聞網／輯
杭州第亞運女子50米蝶泳決賽在杭州奧體中心游泳館舉行，中國選手張雨霏（白衣）以25秒10獲得金牌，日本選手池江璃花子（紅衣）以26秒02獲得銅牌。圖為二人在頒獎儀式後相擁祝賀。 （中新社）
杭州第亞運女子50米蝶泳決賽在杭州奧體中心游泳館舉行，中國選手張雨霏（白衣）以25秒10獲得金牌，日本選手池江璃花子（紅衣）以26秒02獲得銅牌。圖為二人在頒獎儀式後相擁祝賀。 （中新社）

北京時間29日晚間，50米蝶泳奪金後，中國「蝶后」張雨霏哭了，但她不是為自己的杭州亞運第六金，而是為日本選手池江璃花子的一枚寶貴的銅牌而哭。

綜合新華社、澎湃新聞網報導，張雨霏說，站在領獎台上，聽到現場廣播報出「池江璃花子」時，她就覺得鼻子發酸了，當看到池江拿著銅牌奔向教練時，自己終於繃不住了。她抹著眼淚，與池江擁抱。

張雨霏說：「賽前池江說希望亞運會可以站上領獎台，她從上一屆的天才選手到這一屆的目標只是站上領獎台，我特別替她感到惋惜。」、「看到她在游泳最後一天終於收穫了一枚獎牌，就覺得太不容易了。我在領獎台上就已經有一些情緒了，一轉頭看到池江璃花子和教練抱在一起哭，我自己就忍不住了。」

9月29日，中國選手張雨霏（右）與日本選手池江璃花子在比賽後，張雨霏以25秒10...
9月29日，中國選手張雨霏（右）與日本選手池江璃花子在比賽後，張雨霏以25秒10的成績獲得冠軍並創造新的亞運會紀錄，池江璃花子獲得季軍。（新華社）

在2018年雅加達亞運上，18歲的池江璃花子狂攬6枚金牌，被評為那屆亞運「最有價值運動員」。然而，她卻在2019年罹患白血病（血癌），池江勇敢與病魔戰鬥，並在2020年3月重回泳池。

「在我最低潮的時候，我想到了去死。我覺得如果我必須要經歷這樣的痛苦，我最好還是死了算了。」池江璃花子說。

東京奧運上，張雨霏拿下雙金，她擁抱了池江璃花子，正是那次，雙方定下了亞運的「杭州之約」。而今年日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，張雨霏在比賽結束後再次擁抱了池江，並在掌心上用英文寫下「be the best of yourself」（做最好的自己）的祝福。

池江本次杭州亞運的成績，還不及今年的日本游泳全國錦標賽，彼時的池江一口氣拿到了女子50米自由泳、100米自由泳、50米蝶泳、100米蝶泳四個項目的冠軍。其中，100米蝶泳的成績是57秒68，50米蝶泳的成績是25秒59。

但就像張雨霏所說：「只要池江出現在泳池裡，就是一個奇蹟，她對任何人都是一個激勵。」

池江則這樣形容這段旅程：「每次出場比賽都能感受到自己的狀態還沒有恢復到最佳，但是每次把能做到的事情做一點點，也許不知何時就會綻放出大大的花朵，為此我可以一直忍耐痛苦向前。」

日本 杭州亞運 東京奧運

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