杭州亞運／日本女泳將抗癌奪銅 與中國蝶后相擁而泣

杭州第亞運女子50米蝶泳決賽在杭州奧體中心游泳館舉行,中國選手張雨霏(白衣)以25秒10獲得金牌,日本選手池江璃花子(紅衣)以26秒02獲得銅牌。圖為二人在頒獎儀式後相擁祝賀。 (中新社)

北京時間29日晚間,50米蝶泳奪金後,中國「蝶后」張雨霏哭了,但她不是為自己的杭州亞運 第六金,而是為日本 選手池江璃花子的一枚寶貴的銅牌而哭。

綜合新華社、澎湃新聞網報導,張雨霏說,站在領獎台上,聽到現場廣播報出「池江璃花子」時,她就覺得鼻子發酸了,當看到池江拿著銅牌奔向教練時,自己終於繃不住了。她抹著眼淚,與池江擁抱。

張雨霏說:「賽前池江說希望亞運會可以站上領獎台,她從上一屆的天才選手到這一屆的目標只是站上領獎台,我特別替她感到惋惜。」、「看到她在游泳最後一天終於收穫了一枚獎牌,就覺得太不容易了。我在領獎台上就已經有一些情緒了,一轉頭看到池江璃花子和教練抱在一起哭,我自己就忍不住了。」

9月29日,中國選手張雨霏(右)與日本選手池江璃花子在比賽後,張雨霏以25秒10的成績獲得冠軍並創造新的亞運會紀錄,池江璃花子獲得季軍。(新華社)

在2018年雅加達亞運上,18歲的池江璃花子狂攬6枚金牌,被評為那屆亞運「最有價值運動員」。然而,她卻在2019年罹患白血病(血癌),池江勇敢與病魔戰鬥,並在2020年3月重回泳池。

「在我最低潮的時候,我想到了去死。我覺得如果我必須要經歷這樣的痛苦,我最好還是死了算了。」池江璃花子說。

東京奧運 上,張雨霏拿下雙金,她擁抱了池江璃花子,正是那次,雙方定下了亞運的「杭州之約」。而今年日本福岡舉行的世界游泳錦標賽,張雨霏在比賽結束後再次擁抱了池江,並在掌心上用英文寫下「be the best of yourself」(做最好的自己)的祝福。

池江本次杭州亞運的成績,還不及今年的日本游泳全國錦標賽,彼時的池江一口氣拿到了女子50米自由泳、100米自由泳、50米蝶泳、100米蝶泳四個項目的冠軍。其中,100米蝶泳的成績是57秒68,50米蝶泳的成績是25秒59。

但就像張雨霏所說:「只要池江出現在泳池裡,就是一個奇蹟,她對任何人都是一個激勵。」

池江則這樣形容這段旅程:「每次出場比賽都能感受到自己的狀態還沒有恢復到最佳,但是每次把能做到的事情做一點點,也許不知何時就會綻放出大大的花朵,為此我可以一直忍耐痛苦向前。」