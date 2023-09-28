我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自製流心奶黃月餅超詳細攻略 華人手把手教你復刻

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴冷打敗世界前3 台灣22歲棋士許皓鋐希望像「棋靈王」

中央社／台北29日電
許皓鋐在金牌戰擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是台灣在亞運圍棋史上第一金。（中央社）
許皓鋐在金牌戰擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是台灣在亞運圍棋史上第一金。（中央社）

台灣22歲圍棋好手許皓鋐杭州亞運橫掃世界排名前3，為中華隊奪下圍棋史上首面亞運金牌。回顧2022年的台灣職業圍棋，恐怕很難找到比「許皓鋐」3個字更合適的註腳。在台灣不限性別、年齡的9大職業頭銜賽事中，職業9段棋士許皓鋐獨攬了8座冠軍，傲視全台職業棋士。

許皓鋐表示，他所追求的不只是棋盤上的勝負，更希望像日本知名漫畫「棋靈王」一樣，下出「神乎其技的一手」。

圍棋之路

5歲一頭栽進黑白相爭的世界後，許皓鋐迅速展現過人天賦，12歲即正式開啟職業生涯，並於國二那一年加入海峰棋院精銳隊，全力投身職業棋士訓練。

許皓鋐（左）與父親許根弦。（本報資料照片／記者羅緗綸攝影）
許皓鋐（左）與父親許根弦。（本報資料照片／記者羅緗綸攝影）

被問及一路走來的得與失，許皓鋐表示，自己偶爾也會設想，如果能與其他台灣學生一樣，體驗更多校園生活，人生或許會更精采豐富；不過，如果能夠重新選擇，他還是會選擇圍棋。

許皓鋐坦承，一路走來雖然看似順遂，卻在2017年無緣棋王賽循環圈後，一度萌生回歸校園讀書的念頭。

他說，當時從杭州訓練回來，下半年幾個比賽都沒下好，「努力2年了，卻一直沒有突破性的成績，加上那盤棋原先局面還不錯，可是突然一手下錯，直接輸掉，那時下完心態有點崩掉」。

棋王許皓鋐。（圖：海峰棋院提供）
棋王許皓鋐。（圖：海峰棋院提供）

但慘痛的失敗反而讓許皓鋐徹底釋放壓力，在之後的中環碁聖賽放手一搏，拿下職業生涯第1座頭銜。此後，許皓鋐漸漸步上軌道，頭銜數逐年增加，直到去年締造史無前例的8冠王。

看著許皓鋐一路以來的成長，海峰棋院精銳隊總教練周俊勳表示，許皓鋐的棋風可以用「全面」來形容，不同於早前棋士常有鮮明的個人風格，許皓鋐能應對不同局勢，使對手很難針對特定弱點做出攻擊。

AI時代的棋士

42歲的「紅面棋王」周俊勳說，許皓鋐的棋風一方面受益於海峰精銳隊的訓練，一方面也與AI技術的引進脫離不了關係。

2016年，人工智慧圍棋軟體AlphaGo對上韓國世界冠軍李世乭，取得了壓倒性的勝利。之後，AI開始被廣泛運用在職業棋士的訓練中，並改寫許多長期以來被視為理所當然的圍棋常識。

談到AI帶來的衝擊，周俊勳表示，學棋越久的職業棋士越是痛苦，因為他們必須將過去所學徹底忘掉、重新學棋。「就好像愛因斯坦今天還活著，卻突然被入侵地球的外星人告知，他的相對論全是錯的。」

但對許皓鋐這一輩的年輕棋士來說，AI可以成為一個有力工具，幫助棋士發展各自棋風。

許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽頒獎儀式上。（新華社）
許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽頒獎儀式上。（新華社）

許皓鋐說，在AI的時代下棋，並不意謂棋士必須向AI磕頭，而是「看人類能在機器的輔助下走多遠」，並「欣然接受人類作為血肉之軀仍力有未逮之處。」

台灣圍棋困境

在周俊勳眼中，許皓鋐是當今台灣棋界十分難能可貴的一塊寶。不光是因為許皓鋐集過人的天賦與努力於一身，更重要的是，他在許皓鋐身上看到一股強烈的使命感。

周俊勳受訪時說，「許皓鋐很難得的一點是，他並不滿足於這些頭銜的個人成就，他知道自己也同時代表了台灣。他知道台灣之外還有更大的世界，這樣的認知與視野，讓他可以爬到更高的位置」。

周俊勳表示，台灣圍棋界正面臨諸多挑戰，因少子化之故，下棋的人愈來愈少，使台灣賽事的競爭程度不如中、日、韓等強國。而現代社會步調快速，圍棋競賽相較其他運動賽事更為靜態、漫長且難懂，也讓推廣圍棋更為不易。

種種因素相加，導致僅有少數的頂尖職業棋士能夠完全依靠比賽獎金維生。

根據台灣棋院統計，2021年全台職業棋士人數有108人。然而，培生文教基金會、海峰棋院董事長林文伯指出，該年僅有5位職業棋士的年度比賽總獎金高於100萬，5位落在50萬至100萬之間，另有10位則僅約20萬。

面對台灣圍棋的諸多困境，許皓鋐表示，他現階段能做的，就是贏下國際比賽並讓更多人注意到台灣圍棋，不只是棋迷們引頸期盼的世界賽，也包括今年9月的杭州亞運。

「作為職業圍棋棋士，我們很難得有機會可以代表自己國家出賽」，許皓鋐眼中滿是期待。

許皓鋐說，他會讓他所下的棋代替自己說話，並透過勝利「讓世界看見台灣」。

許皓鋐 AI 杭州亞運

上一則

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

下一則

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

延伸閱讀

杭州亞運／台棋王許皓鋐「眼神只有堅定」連中國記者都驚嘆

杭州亞運／台棋王許皓鋐「眼神只有堅定」連中國記者都驚嘆
杭州亞運／中國柯潔圍棋奪銀：沒有什麼時刻比這次更遺憾

杭州亞運／中國柯潔圍棋奪銀：沒有什麼時刻比這次更遺憾
台「圍棋女神」黑嘉嘉出戰杭州亞運 16歲奪獎模樣曝光

台「圍棋女神」黑嘉嘉出戰杭州亞運 16歲奪獎模樣曝光
許皓鋐奪台灣圍棋亞運史首金 父：他每天練超過10小時

許皓鋐奪台灣圍棋亞運史首金 父：他每天練超過10小時

熱門新聞

中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
日本發明家在網路上提案數張iPhone的簡易設計圖，引發許多果粉共鳴。（取材自X平台）

日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

2023-09-23 22:56

超人氣

更多 >
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人

川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人