泰勒絲小心 NFL球星男友被掀過去放話：不口交就分手

泰勒絲最新緋聞備受各方關注。（歐新社資料照片）

樂壇當紅天后泰勒絲 （Taylor Swift）爆出與美式足球名將崔維斯凱爾西(Travis Kelce)的緋聞 ，更被拍到和崔維斯凱爾西的媽媽一起坐在豪華包廂看他的球隊出賽，兩人交往似乎愈來愈像是事實，而非僅是八卦 刊物捕風捉影。「紐約郵報」八卦版甚至報導，泰勒絲出手闊綽的將一家餐廳所有客人的餐點全都埋單，請他們立刻離開，以便她與崔維斯能夠在不受干擾的情況下晚餐約會。

這麼霸氣的行徑，也只有身家據估計達7億4000萬美元、又受到廣大死忠粉絲愛戴的泰勒絲，才能做得出來。她的創作靈感彷彿直接來自於感情生活，因為她男友與男友之間的空窗期都不會超過太久，光是今年自從傳和英國帥氣小生喬歐文（Joe Alwyn）分手後，她就已經又再有兩位緋聞男友，速度飛快。

可是泰勒絲畢竟樹大招風，各方都會幫著她檢視男友的為人，崔維斯凱爾西平常的職業就是需要發洩精力、揮灑汗水，本人似乎也真的很重視身體方面的需求。他過去曾經推出過與來自美國50州不同地方的女性輪流約會的交友節目，提到「分手的關鍵」竟然是，不跟他口交！