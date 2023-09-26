泰勒絲小心 NFL球星男友被掀過去放話：不口交就分手
樂壇當紅天后泰勒絲（Taylor Swift）爆出與美式足球名將崔維斯凱爾西(Travis Kelce)的緋聞，更被拍到和崔維斯凱爾西的媽媽一起坐在豪華包廂看他的球隊出賽，兩人交往似乎愈來愈像是事實，而非僅是八卦刊物捕風捉影。「紐約郵報」八卦版甚至報導，泰勒絲出手闊綽的將一家餐廳所有客人的餐點全都埋單，請他們立刻離開，以便她與崔維斯能夠在不受干擾的情況下晚餐約會。
這麼霸氣的行徑，也只有身家據估計達7億4000萬美元、又受到廣大死忠粉絲愛戴的泰勒絲，才能做得出來。她的創作靈感彷彿直接來自於感情生活，因為她男友與男友之間的空窗期都不會超過太久，光是今年自從傳和英國帥氣小生喬歐文（Joe Alwyn）分手後，她就已經又再有兩位緋聞男友，速度飛快。
可是泰勒絲畢竟樹大招風，各方都會幫著她檢視男友的為人，崔維斯凱爾西平常的職業就是需要發洩精力、揮灑汗水，本人似乎也真的很重視身體方面的需求。他過去曾經推出過與來自美國50州不同地方的女性輪流約會的交友節目，提到「分手的關鍵」竟然是，不跟他口交！
英國「每日郵報」報導，他在為節目宣傳時，聽到訪問者問到：「如果一個女生不喜歡口交，是否會造成分手？」他回答：「對我來說，會是這樣喔。」他還透露，要是都約會了3次還不願意上床，就算不一定會讓他決定分手，起碼也會對這個女生打上大問號，恐怕很難撐下去。泰勒絲的新對象如此直接，又「性」致勃勃，顯然需要她小心應付了。
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