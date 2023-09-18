蘋果官網客服「辮子+眯眯眼」被控辱華 真相打臉：要多自卑？

一張留有辮子的亞裔面孔客服人員照片，在中國惹出「辱華」爭議，但經查，這名蘋果員工其實是美國印地安人。（取材自微博）

中國網友近日除了爭論華為Mate 60 Pro和蘋果iPhone 15這兩款新手機誰優誰劣外，蘋果官網Apple Watch Specialist專家一對一選購頁面，一張留著辮子、看起來像亞裔 的客服人員照片，也爆出「辱華」爭議，遭部分中國網民質疑是以清朝人的形象來諷刺中國人。不過，經查證，這張照片的主人翁其實是一名美國的印第安人，而且不是只出現在蘋果的中國官網上。

微博近日有中國網友爆料，指蘋果官網Apple Watch Specialist的選購頁面，用了一張留辮子的「亞裔」人員照片，認為「辮子咱們都剪掉100年了，還來羞辱我們」、「辮子，眯眯眼，1000萬個人裡面隨便拉出來一個也比這個好看吧」等等，質疑蘋果居心何在，並要求蘋果應就事件道歉。

部分中國網民批評蘋果官網客服辱華。（取材自微博）

針對蘋果剛推出新機iPhone 15便傳出辱華爭議，鳳凰網科技報導，經查證，引起爭議的這張客服人員形象照並非僅在中國官網出現，美國、日本、南韓等國家的蘋果官網的該入口使用的也是同一張照片。據悉，這名蘋果員工是一名美國印第安人。

蘋果官網引發大陸「小粉紅們」不滿地的這張員工照，在美國、日本、南韓等國家的蘋果官網也有。（取材自微博）

對於部分中國網民在這起事件中的各種指控，其他抱持不同意見的中國網友批評，中國不少人一直以美國曾對美洲原住民 印弟安人不公為由，大力批評，「動不動給印第安人爭取權利，怎麼印第安人長啥樣都不清楚？原住民留辮子，那是人家的文化！」

還有網友留言：「玻璃心、自卑心指數拉滿」、「有些國人是內心多自卑，才覺得別人都在針對你。一張全球網站都使用的印第安人照片，居然聯想到辱華，簡直太魔幻了」、「心理得多脆弱才能整出這種無聊的東西……」、「這是印第安人啊，看見一些元素立馬聞著味對號入座，你別太美了！」「這屬於自己往自己身上招黑」。