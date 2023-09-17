怕被當性騷？研究：路人CPR急救對象 男多於女

加拿大一項研究指出，路人替女性患者施以救命心肺復甦術(CPR)的可能性，低於男性患者。圖為南韓首爾一場防範北韓攻擊的演習，一名女子在練習施作CPR。(Getty Images)

加拿大 研究人員今天表示，公共場所遇到心臟驟停病例時，路人替女性患者施以救命心肺復甦術（CPR）的可能性低於男性患者，導致更多女性因為這種常見的緊急醫療事件喪命。

法新社報導，加拿大醫師群本周在西班牙一場醫學 會議中，提出一篇尚未經同儕審查的研究。這篇研究意在了解路人替男性和女性施行CPR急救時有何不同。

他們研究了2005至2015年間，美國和加拿大近4萬筆、醫療院所外的心臟驟停病例紀錄。

研究指出，整體來說，有54%患者獲得路人施行CPR急救。

若是在諸如街道上的公共場所出現心臟驟停情況，男女患者獲路人實施CPR急救的比例分別是68%和61%。

執行這項研究的蒙特婁聖心醫院（Hopital du Sacre-Coeur de Montreal）急診醫師庫爾諾耶（Alexis Cournoyer）告訴法新社，上述差距「增加女性心臟驟停後的死亡機率，這是毫無疑問的」。

美國心臟學會（American Heart Association，AHA）表示，心臟驟停是死亡一大主因，光是美國每年就有超過35萬個心臟驟停病例。

研究顯示，醫療院所之外發病的心臟驟停患者，僅10%能夠倖存。

研究人員試圖釐清，路人在施予CPR急救時為何出現男女有別的現象。

庫爾諾耶表示，有一派說法是，路人可能對未經同意便在公共場所觸摸女性胸部感到不自在。

庫爾諾耶表示，另一個可能性則與「辨識障礙」有關，也就是心臟驟停往往被描繪成只發生在男性身上，導致女性患者發病時較難以被識別。

根據上個月發表在國際頂尖期刊「刺胳針 數位健康」（The Lancet Digital Health）的研究，心臟驟停之前，男性患者較可能出現胸痛，一個經常獲媒體引述的症狀，而女性患者則比較會出現呼吸短促的症狀。