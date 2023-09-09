阿拉巴馬教會學校女老師 傳奶照色誘16歲男學生上床

阿拉巴馬州一間教會學校，傳出有女老師傳給學生裸照，誘騙15歲男學生上床。圖為示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

阿拉巴馬州 一間教會學校，傳出有數學女老師私下向學生傳送胸部裸照，誘騙任教的15歲男學生上鉤，並與他們發生不正當性關係。「福斯新聞」報導，位於阿拉巴馬的克倫肖基督學院（Crenshaw Christian Academy）日前接獲匿名線報，指控在15歲男學生手機內，找到該校35歲女老師佛斯特（Chrystal Frost）的上空裸照，經過校方與警局追查後，男學生「GT」（化名）承認，老師經常傳裸照給他，兩人曾發生過至少四次性關係，目前女教師已經自請離職並遭警局拘捕候審。

報導中提到，已經是三個女兒母親的女老師佛斯特，透過Snapchat 傳送性感和裸露照片，分享給她任教的未成年男學生，除了前面提及的16歲GT外，當地警局日前還證實，有另外一名16歲男學生，也被以同樣方式誘惑上鉤，與女老師發生多次親密關係。

A former Alabama math teacher, Chrystal Frost, is facing accusations of having sexual relations with two teenage boys who were her students. The allegations came to light when Frost was reportedly caught exchanging explicit photos with a student on Snapchat. #crime #Alabama pic.twitter.com/jWDFX41uFB — US-Crimes (@OfficialUScrime) September 7, 2023

不過，對待兩人態度差別很大，佛斯特和GT經常私下外出約會，親密關係也延續好幾個月；但這位被警局挖出的青少年，在上鉤後並沒有和女老師有更多互動，在發生過性關係後，他隨即被佛斯特封鎖和遺忘。

校風保守嚴謹的基督書院，發生如此大風波，校方拒絕對外做出任何回應或說明。而佛斯特在辭去教師後，也被警察拘捕並以多起罪名起訴，包含違法與未成年人發生性關係、在網路誘騙未成年上鉤等罪名。

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