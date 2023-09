阿拉巴馬教會學校女老師 傳奶照色誘16歲男學生上床

阿拉巴馬州 一間教會學校,傳出有數學女老師私下向學生傳送胸部裸照,誘騙任教的15歲男學生上鉤,並與他們發生不正當性關係。「福斯新聞」報導,位於阿拉巴馬的克倫肖基督學院(Crenshaw Christian Academy)日前接獲匿名線報,指控在15歲男學生手機內,找到該校35歲女老師佛斯特(Chrystal Frost)的上空裸照,經過校方與警局追查後,男學生「GT」(化名)承認,老師經常傳裸照給他,兩人曾發生過至少四次性關係,目前女教師已經自請離職並遭警局拘捕候審。

報導中提到,已經是三個女兒母親的女老師佛斯特,透過Snapchat 傳送性感和裸露照片,分享給她任教的未成年男學生,除了前面提及的16歲GT外,當地警局日前還證實,有另外一名16歲男學生,也被以同樣方式誘惑上鉤,與女老師發生多次親密關係。

A former Alabama math teacher, Chrystal Frost, is facing accusations of having sexual relations with two teenage boys who were her students. The allegations came to light when Frost was reportedly caught exchanging explicit photos with a student on Snapchat. #crime #Alabama pic.twitter.com/jWDFX41uFB