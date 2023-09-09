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阿拉巴馬教會學校女老師 傳奶照色誘16歲男學生上床

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 即時報導
阿拉巴馬州一間教會學校，傳出有女老師傳給學生裸照，誘騙15歲男學生上床。圖為示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
阿拉巴馬州一間教會學校，傳出有女老師傳給學生裸照，誘騙15歲男學生上床。圖為示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

阿拉巴馬州一間教會學校，傳出有數學女老師私下向學生傳送胸部裸照，誘騙任教的15歲男學生上鉤，並與他們發生不正當性關係。「福斯新聞」報導，位於阿拉巴馬的克倫肖基督學院（Crenshaw Christian Academy）日前接獲匿名線報，指控在15歲男學生手機內，找到該校35歲女老師佛斯特（Chrystal Frost）的上空裸照，經過校方與警局追查後，男學生「GT」（化名）承認，老師經常傳裸照給他，兩人曾發生過至少四次性關係，目前女教師已經自請離職並遭警局拘捕候審。

報導中提到，已經是三個女兒母親的女老師佛斯特，透過Snapchat傳送性感和裸露照片，分享給她任教的未成年男學生，除了前面提及的16歲GT外，當地警局日前還證實，有另外一名16歲男學生，也被以同樣方式誘惑上鉤，與女老師發生多次親密關係。

不過，對待兩人態度差別很大，佛斯特和GT經常私下外出約會，親密關係也延續好幾個月；但這位被警局挖出的青少年，在上鉤後並沒有和女老師有更多互動，在發生過性關係後，他隨即被佛斯特封鎖和遺忘。

校風保守嚴謹的基督書院，發生如此大風波，校方拒絕對外做出任何回應或說明。而佛斯特在辭去教師後，也被警察拘捕並以多起罪名起訴，包含違法與未成年人發生性關係、在網路誘騙未成年上鉤等罪名。

私傳「裸露長輩圖」　美女師誘未成年學生上床被捕

TVBS新聞網

阿拉巴馬州 Snapchat

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