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UFO現蹤山東？ 中國天文台攝影機6天內3度拍到神秘畫面

記者陳宥菘／即時報導
中國山東濟南七星天文台監視器近日在6天內拍到3次不明飛行物。（取自濟南時報）
中國山東濟南七星天文台監視器近日在6天內拍到3次不明飛行物。（取自濟南時報）

是外星人現蹤了嗎？中國山東七星天文台監視器近日在6天內3度拍到不明飛行物，罕見情況引發熱議。由於不明物體移動速度快、軌跡有變化，專家認為不像是蟲子或是流星，七星天文台則表示已邀請專家研討，將開展模擬論證，希望一解不明飛行物的疑團。

濟南時報報導，濟南七星天文台的監視器在9月1日至6日，短短6天內就拍到三次不明飛行物。其中，第一次發生在9月1日約凌晨2點，畫面中一道黑色的軌跡快速地直線向下墜落；第二次發生在9月5日約凌晨5點，天空中有兩道半弧形，連結起近似月牙形狀的軌跡；第三次發生在9月6日，一個白色發光體向下墜落，但移動軌跡多變，且時快時慢。

對此，山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華表示，因有疑似動力的存在，此發光體可以排除是流星的可能。至於有無可能是會發光的蟲子？牛桂華認為也可以排除可能性。

他解釋，常見可以發光的蟲類便是螢火蟲，由於螢火蟲的亮光無法持續，且從畫面來看，該發光體遠離樹木且飛行速度快，因此可以排除不明飛行物是常見的蟲類。但是否為飛鳥，他則認為不能排除但也不能確定。

而因第一次是黑色且下降速度快的物體，第二次是兩個黑色環狀物體，第三次則是發光體，三次不明飛行物存在較大差異，也沒有直接證據表明三次不明飛行物存在關聯。牛桂華表示，在確認物體的正體之前，這三次不明飛行物「均可認定為UFO」。

七星天文台副台長盧寅興回應，天文台主動發出監視畫面，就是「希望大家集思廣益，對影片中的現象進行討論」。他並指出，短期內出現多次不明飛行物的情況「非常罕見」，目前已經邀請專家進行研討，下一步將開展模擬實驗論證。

他透露，目前專家已商討出幾個方案，其中主要思路是想要開展模擬實驗，測試是否能產生類似於監測畫面看到的視覺效果。

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