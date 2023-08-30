重360公斤長達4公尺 密西西比州4名鱷魚獵人抓到破紀錄巨鱷

美國密西西比州4名鱷魚獵人日前捕獲一條重量超過360公斤、長度超過4公尺的鱷魚，經主管機關認證打破了密州紀錄。（美聯社）

密西西比州 的4名鱷魚獵人日前捕獲一條重量超過360公斤與長度超過4公尺的鱷魚，經主管機關認證打破了密州狩獵紀錄，其中一位獵人29日上電視談話節目現身說法，說明他們是抓到這隻鱷魚的經過。

福斯新聞報導，懷特（Tanner White）、伍茲（Don Woods）、托馬斯（Will Thomas）與克拉克（Joey Clark）近日在密西西比州西部中央鱷魚狩獵區捕獲了這隻破紀錄的鱷魚。從照片可見，這條鱷魚的頭部看上去跟男人的軀幹一樣大。

密西西比州野生動物、魚類與公園部26日在臉書 發文，將他們的戰果認證為該州最長被捕獲雄性鱷魚的新紀錄，宣布牠「身長4.34公尺，腹圍1.68公尺，尾圍1.18公尺，重約364公斤」。

獵人之一的托馬斯29日登上福斯新聞「Fox & Friends」節目時表示，他跟夥伴們是用魚竿跟捲線器（rod and reels）抓到了這隻破紀錄的鱷魚。根據他的說法，一行人25日晚間到亞祖河（Yazoo River）獵鱷魚，結果花了七個小時才把這條長度超過4公尺的鱷魚拉上岸。

托馬斯說，他們是在黃昏時分見到了這隻鱷魚，雖然之前並不了解，卻知道他們正處在一個好位置，「所以，我們在天黑之前進行了偵查，隊員之一的克拉克是第一個發現這隻鱷魚的人，我們知道牠至少有3.66公尺長，但是直到更晚之後…隔天早上才了解到牠可能有創下州紀錄的潛力」。

根據報導，托馬斯在捕獲之前也不確定牠的年紀有多大，但猜至少40歲。一行人在26日把鱷魚送去加工處理，把大約172公斤的肉捐給了密西西比州，據報正準備在食品庇護 所分發。托馬斯表示，考慮到鱷魚體型，他猜想會有大量的鱷魚皮革，「我不知道我們要拿這些皮革做什麼，但我敢肯定隊上的每一個人與家人會得到一些很棒的玩意」。