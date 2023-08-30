女童搭紅眼班機「戴LED毛帽」一路狂閃 乘客難入睡崩潰

女童戴著閃爍的LED毛帽影響到其他乘客。（影片截圖）

搭飛機如果遇到小孩吵鬧不休，絕對會影響到大多數的乘客。近日有網友在Instagram上po出影片，一名小女孩戴了可愛兔子造型的LED毛帽，並發出燈光不斷閃爍，在昏暗的機艙空間裡顯得格外刺眼，導致機上的乘客難以入睡，不少人在影片下方留言認為，「最大的問題來源是父母」。

影片中可看見，有的乘客們正準備要休息，但也有乘客露出一臉無奈的表情，原因是有名小女孩戴著閃閃發亮的LED兔子毛帽，刺眼的光線一閃一閃，彷彿快把整個機艙變成小型夜店現場。

然而，小女孩此舉動並未遭到制止，她的爸爸坐在一旁卻完全沒有任何動作，也看不出來有要制止她的意思，反而覺得這可能只是小朋友的可愛行為罷了。

影片一po出，網友紛紛留言表示，「這真的很自私，而且是很糟糕的錯誤示範、父母真的很丟臉」、「飛機上非常無禮的行為」，還有人指出，這部看起來似乎是小型飛機而且是國內航線，乘客只是想小睡一下，現在卻覺得不被尊重，小孩的父母真該好好教育 一下。

也有人直言自己本身就有焦慮症的問題，對於這種閃光更是敏感，「可以請這位爸爸好心一點，叫你的小孩把燈光關掉嗎？」、「我好想直接打開緊急出口透透氣」、「這就是為何預訂航班時，民眾需要有無孩童班機的選項」，其他人則認為，在紅眼班機上這是個更嚴重的問題，建議父母們拿出平板電腦和耳機給小朋友玩。

事實上，為了防止孩童吵鬧影響乘客安寧，目前土耳其廉價航空 「克雷頓航空」（Corendon）已規畫推出「無兒童艙」，用堅固隔板與窗簾將兒童艙與一般艙等隔開，讓一般旅客可以享受安靜的飛行旅程，帶孩子出遊的父母也可以免擔心打擾其他旅客。