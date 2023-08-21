我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港餐廳不能付現金？台女星被店家高姿態拒絕

不顧日本漁民反對 福島核汙水確定24日起排海

台南學子求功名「把月老當孔子拜」姻緣簿誤認成手拿論語

記者李文德／台南即時報導
台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。(記者李文德／攝影)
台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。(記者李文德／攝影)

今天是農曆七月七日，俗稱七夕情人節。許多人都會趁此時拜月老，求得好姻緣。台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像除能求姻緣外，卻還有求學的功用？當地許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。

仁壽宮總幹事陳英裕表示，因廟內也有祭拜文昌帝君。每當接近升學考試，附近歸仁國中、新豐高中就會有老師帶隊，到廟裡求好功名。

陳英裕笑著說，不過有時候學生們經過這尊月老像，遠遠看祂右手拿姻緣簿，會認為是手拿論語，於是錯把月老當成孔子，整群學生就會趕緊拜拜。經過旁人提醒，才發現誤會大了。

當地民眾說，特別是從月老像左側遠遠看，就會認為是孔子，才會導致這場烏龍，但也成為地方趣聞，有時候還是會看到學生結伴參拜，讓人不禁莞爾一笑。

仁壽宮主祀保生大帝，為當地的信仰中心。廟外右側在2005年設置月老像、2013年開光，含底座大約接近3公尺，周邊搭建相關的藝術造景。

陳英裕說，不管是否拜錯神像，人家常說心誠則靈，相信月老也能祝福學生心想事成。不過今年起，每逢農曆8月15日趁月老聖誕舉辦一系列祭祀活動。

台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣...
台南歸仁仁壽宮廟旁的月老像，許多學生每逢升學考，會將月老當成孔子祭拜，成為地方趣聞。(記者李文德／攝影)
學生們經過這尊月老像，遠遠看祂右手拿姻緣簿，會認為是手拿論語，於是錯把月老當成孔...
學生們經過這尊月老像，遠遠看祂右手拿姻緣簿，會認為是手拿論語，於是錯把月老當成孔子拜拜。(記者李文德／攝影)

升學考試

上一則

新車價狂飆 民眾得花42周薪資 二手車行情也走高

下一則

美就業市場降溫 新進員工年薪大砍1萬元

延伸閱讀

景甜、馮紹峰新劇「集體扮嫩」 美顏濾鏡藏不住年齡…

景甜、馮紹峰新劇「集體扮嫩」 美顏濾鏡藏不住年齡…
戲說從頭／太甜…楊超越貼臉丁禹兮 警告觀眾別忘呼吸

戲說從頭／太甜…楊超越貼臉丁禹兮 警告觀眾別忘呼吸
眾議員劉雲平競選連任 灣區社區領袖力挺

眾議員劉雲平競選連任 灣區社區領袖力挺
「中國鈔版紀念券展」休士頓登場

「中國鈔版紀念券展」休士頓登場

熱門新聞

三星座最容易發財。示意圖。（路透）

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

2023-08-16 20:47
圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
三個星座「懶女孩」你上榜了嗎。（Getty Images）

3星座女「超級懶惰」外表光鮮亮麗 在家邋遢到不行

2023-08-14 01:18
儘管越來越多公司透過AI進行內容創作，但對於下列工作的需求卻也與日俱增，包括人類作家編輯文稿、撰寫SEO（搜尋引擎優化）最佳化的部落格文章及創意計畫的腳本草稿，且很多工作可遠距完成。美聯社

這項工作可以遠距上班、不需要學位且時薪250美元

2023-08-14 15:32
有些人即使面臨困難也不會輕言放棄，依舊不屈不撓地向前邁進，不到成功前絕不停下腳步。示意圖。(取材自ingimage)

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

2023-08-15 21:20
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？