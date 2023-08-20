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被劇毒蜘蛛咬後「勃起2天」才消風 秘魯男直呼好難受

TVBS新聞網／編輯樓冠陞報導
羅納德在工作的時候，不慎被巴西流浪蜘蛛咬傷中毒。（示意圖／取材自維基百科）
羅納德在工作的時候，不慎被巴西流浪蜘蛛咬傷中毒。（示意圖／取材自維基百科）

秘魯有一名男性水電工羅納德（Ronald）日前在工作的時候，突然被堪稱世上最毒的蜘蛛「巴西流浪蜘蛛」咬了一口，結果瞬間就出現狂冒冷汗、心跳加速、癱軟無力等中毒症狀。儘管同事們見狀後立即將羅納德送醫、成功保住他的性命，然而羅納德在被蜘蛛咬了之後，小弟弟竟「起立」長達兩天的時間才消腫。

根據太陽報報導，羅納德是一名水電工，他在去年某天前往聖克魯斯省（Santa Cruz）一棟鄉間別墅工作時，本來只是想轉緊天花板上的電燈泡，沒想到手指指尖卻突然感到一股劇烈刺痛，於是他便立即把手收回來，這才發現有隻蜘蛛卡在他的指尖上，甚至還在他的手上留下兩個詭異小點。

羅納德在被蜘蛛咬傷後的20分鐘內，發現自己的手指、頭部皆出現明顯腫脹，手臂上的血管也變得極為清晰，甚至還有狂冒冷汗、心跳加速、身體無力、無法行走等諸多中毒症狀。儘管一旁的同事與客戶起初還以為羅納德在開玩笑，直到眾人看見他癱軟無力後，這才火速將其送醫，所幸經過醫護人員急救後，羅納德成功保住了性命。

羅納德透露，儘管他在住院期間接受了疫苗、藥物等治療方式，但他的手臂依然麻了一個禮拜、手指頭也有一個月的時間不得動彈。不過，令羅納德更感到困擾的是，他在被咬傷後竟詭異「勃起兩天」，直到第三天才漸漸消腫，讓他忍不住直言「太難受了」。

秘魯一名水電工因被毒蜘蛛咬傷，結果小弟弟竟足足「起立」了兩天。示意圖，圖非當事人...
秘魯一名水電工因被毒蜘蛛咬傷，結果小弟弟竟足足「起立」了兩天。示意圖，圖非當事人。（本報資料照片）

報導指出，「巴西流浪蜘蛛」是祕魯常見的蜘蛛，但因為牠擁有劇毒，故當地人避之唯恐不及。若不慎被巴西流浪蜘蛛咬傷，患者往往會出現體溫過低、視力模糊、抽搐等症狀。另外，由於部分患者還會出現勃起症狀，因此也有科學團隊正在嘗試研究牠們的毒液，希望能將其用於治療具有勃起功能障礙的男性。

被超毒蜘蛛咬一口！水電工「連硬2天」　小弟太挺痛到凍未條

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