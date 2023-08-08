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台灣也曾是「芭比娘家」 泰山美寧工廠曾占全球產量8成

記者劉懿萱／新北報導
美國國際玩具展覽會1959年出品的第一個芭比娃娃（佳士得拍賣價125萬），此款芭比以瑪麗蓮夢露為原型，展覽品為再製版。(記者劉懿萱／攝影)
美國國際玩具展覽會1959年出品的第一個芭比娃娃（佳士得拍賣價125萬），此款芭比以瑪麗蓮夢露為原型，展覽品為再製版。(記者劉懿萱／攝影)

近期上映的電影「芭比」（Barbie）全球票房已破10億美元，芭比娃娃再度風靡全球，而台灣新北市泰山美寧工廠則是玩具製造商、芭比娃娃催生者美泰兒公司(Mattel)在亞洲首批設廠點，美寧工廠所產的芭比占當時80%，全盛時期有8千多名員工，帶動泰山經濟發展，讓泰山有「芭比故鄉」的稱號。

美國美泰兒與台灣華夏集團合資的美寧公司，1967年選定泰山，成立美寧工廠。當時芭比才問世8年，泰山作為美泰兒亞洲首批設廠點，也是歸因於代工產業興盛，在台設廠20年間，不僅造就當時泰山鄉三分之一人口的就業與商機，也因薪資福利、待遇、工廠制服及有「美寧姑娘」稱號的作業員，成為老泰山人不斷提起的光輝歲月。

美泰兒1982年出品的粉紅芭比，是第一支在台銷售的芭比娃娃，風靡全台。(記者劉懿...
美泰兒1982年出品的粉紅芭比，是第一支在台銷售的芭比娃娃，風靡全台。(記者劉懿萱／攝影)

泰山公所社會人文課長胡建文說，過去老泰山人都親身歷經，那段泰山紡織、代工產業的榮景，由於工廠工作需裁縫、縫紉，作業員以女性居多，加上待遇福利較佳，不少女性都打扮時髦，因此稱她們為「美寧姑娘」，吸引附近憲兵訓練中心、飛彈營士兵及高速公路警察在宿舍或工廠門口「站衛兵」，當時也有一句流行話「娶無某，去美寧找就有了（台語：指娶不到老婆，就去美寧找）。」

此外，美寧工廠也自行開模製作屬於泰山的美寧娃娃，並以台中市前市長胡志強的女兒胡婷婷為原型，膚色較接近亞洲人，曾一度想找胡婷婷代言，但後因費用太高作罷。

美寧工廠自行開模製作屬於泰山的美寧娃娃，並以台中市前市長胡志強的女兒胡婷婷為原型...
美寧工廠自行開模製作屬於泰山的美寧娃娃，並以台中市前市長胡志強的女兒胡婷婷為原型打造，一度也想找胡婷婷來代言。(記者劉懿萱／攝影)

美寧工廠雖在1987年關廠，工廠所在地點也物換星移蓋起高樓，僅剩一條街道命名為美寧街，前泰山鄉長李國書難忘過去榮景，並在中央推動一鄉一特色時，2004年成立泰山娃娃產業文化館，除展示在台販售的第一支芭比外，也有美寧工作坊所創作的各式各樣服飾，包括軍裝、原住民、閩南、客家服飾，甚至還有和服及清代後宮服飾。

美寧工作坊創作台灣傳統服飾，包括原住民、客家、閩南服飾。(記者劉懿萱／攝影)
美寧工作坊創作台灣傳統服飾，包括原住民、客家、閩南服飾。(記者劉懿萱／攝影)

美寧工作坊創作美寧工廠的工作服，以當時來說，美寧制服相當優雅、美麗。(記者劉懿萱...
美寧工作坊創作美寧工廠的工作服，以當時來說，美寧制服相當優雅、美麗。(記者劉懿萱／攝影)

國民黨立委洪孟楷說，自己服務處主任過去也在美寧工廠打工，他當時一天工資80元台幣，已經優於一般行價，但仍買不起要價3美元、相當於台幣120元的芭比娃娃，不過也能一窺當時泰山的榮景。

立委洪孟楷（左二）與泰山區長鄭淑敏（右二）及志工媽媽們歡迎民眾來參觀娃娃文化館。...
立委洪孟楷（左二）與泰山區長鄭淑敏（右二）及志工媽媽們歡迎民眾來參觀娃娃文化館。(記者劉懿萱／攝影)

芭比 福利 原住民

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