桌球CP離婚戰開撕 網友好奇：江宏傑為何選擇福原愛？

昔日「桌球CP」江宏傑、福原愛的離婚大戰越演越烈。(取材自微博)

昔日「桌球CP」江宏傑 、福原愛 的離婚大戰越演越烈，兩人交戰情況也受到台日雙方各界關注，蔓延到各大電視節目，近來更有媒體爆料福原愛帶著男友到新加坡度假。對此，有網友好奇「江宏傑當初怎麼看上福原愛的？」，引發外界熱議！

近日有網友在PTT上發文詢問「江宏傑當初怎麼看上福原愛的？」。原PO表示，雖然江宏傑實力並沒有福原愛好，但靠著帥氣外表、溫柔的個性、又顧家愛小孩，應該可以在台灣找到不錯的另一半，忍不住好奇發問：「江宏傑當初怎麼會選一個福原愛呢？」

發文一出，引發網友熱議，「長得可愛啊 還有想到日本 發展吧」、「光是能去日本發展就值了」、「福原愛巔峰時期是中日的國民妹妹」、「被日劇騙了」、；不過，也有網友反過來替福原愛說話，認為福原愛輝煌時期除了是桌球天后，還曾擔任全日空形象大使，地位相當高，「江當初是高攀福好嗎？ 」、「不如說小愛怎會看上無名小卒又願意跟江來台灣還幫江生了2個小孩才跑的」、「坐機車抱衛生紙後又看到台灣交通嚇跑了吧」。

據悉，江宏傑過去曾提起與福原愛的緣分，表示當年小學五年級就出國比賽，當時兩人並沒有太多互動，直到長大後在某次的比賽中兩人再次相遇，江宏傑才鼓起勇氣與福原愛互動，便加了福原愛的臉書，相處後愛苗漸長，主動向女方告白卻被已讀不回2周，後來兩人便以結婚為前提交往，婚後福原愛還曾向媒體大讚江宏傑的個性相當替人著想，也稱公婆是好人，只要吵架公婆都會安撫她。