林志玲、AKIRA法國約會被直擊 私下「真實互動」網喊甜

有網友30日曝光在法國偶遇志玲姐姐的畫面（左）。（圖：志玲姐姐基金會提供、截圖自小紅書）

48歲女星林志玲 和AKIRA結婚4年，育有一子，婚後慢慢消失在螢光幕前，日前受訪時也曾透露將淡出演藝圈，生活重心將專注在家庭，坦言目前沒有新的工作計畫。30日有網友在凡爾賽宮直擊林志玲與AKIRA牽手約會畫面，畫面一出引發熱議。

有網友30日晚間在小紅書 爆料，表示在凡爾賽宮疑似看到志玲姐姐的身影，仔細一看女方身旁的高大男子也與AKIRA樣貌相似。照片中，爆料網友躲遠遠地拍攝，只見林志玲與AKIRA走在凡爾賽宮附近，四下無人的狀況下，兩人仍舊牽手甜蜜漫步，畫面一出也再次打破婚變傳聞。

照片曝光後，引來大批網友留言：「是志玲姐姐，老公好認」、「真的不知道網上那些人怎麼造謠的」、「祝福志玲姐姐，一定很幸福」、「真好，希望他們幸福」、「甜耶！連背影都很美」、「兩人在一起的氛圍很甜蜜」，還有網友逗趣討論起AKIRA的髮型：「那顆油頭，化成灰我都認識，還以為是上電視需要，結果是日常造型」。