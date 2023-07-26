幫芒果刷毛？中國年輕人養完「紙狗」現在瘋養「芒狗」

中國年輕人幫寵物「芒果核」天天梳毛，他們認為，芒果核毛茸茸的觸感就像是養貓狗一樣。（取材自正觀新聞）

中國年輕人的精神狀態還好嗎？新冠疫情 期間，一些被長時間封控在校園的中國青年學子一度流行養「紙狗」，如今不少人改養起「芒狗」：把吃完的芒果果核曬乾後，刷毛做成「茫狗」，當寵物來養。有人天天幫「芒狗」梳毛，還有人不時為「芒狗」變換造型，上網分享狗狗的「成長日記」，甚至帶著「牠」上街遛狗。

綜合中國媒體報導，中國網上近期颳起「養芒果核」旋風，不少年輕人在社群平台分享和討論「養芒果核」的經歷，以及如何製作出「可以養」及「養好」的心得。

一些人將自己養的芒果核稱為「芒狗」。這些養「芒狗」的年輕人在貼文中皆提到，芒果核曬乾後毛茸茸的觸感，就像養貓、養狗一般的樂趣。

還有網友稱，洗乾淨的芒果核「摸起來很紓壓」，可用來放鬆。有人則分享，一隻「芒狗」是如何誕生的：先將芒果去皮，將果核清洗與刷乾淨，再把核毛梳理並烘乾，最後將「眼睛」貼上。另有人稱，給自己的「芒狗」取了名字，每天幫「牠」梳毛、清潔，甚至帶「牠」上街。

有不少網友看了這些訊息後直呼：「也好想養一個芒果核」。還有人說，「剛好買了幾個芒果，回家試試去，心動了」、「我也好想刷毛！」。許多人認為，「這比養貓、養狗便宜多了」，「這寵物好！不費人、不費錢，適合我」。

但對於年輕人熱衷於「芒狗」，也引發部分人士關注他們的精神健康，質疑到底精神狀態多差才會有如此怪異的興趣。亦有人批評養「芒狗」的人是在浪費時間、不務正業，根本就是「躺平族」的一種。