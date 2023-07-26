我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

幫芒果刷毛？中國年輕人養完「紙狗」現在瘋養「芒狗」

記者謝守真／即時報導
中國年輕人幫寵物「芒果核」天天梳毛，他們認為，芒果核毛茸茸的觸感就像是養貓狗一樣。（取材自正觀新聞）
中國年輕人幫寵物「芒果核」天天梳毛，他們認為，芒果核毛茸茸的觸感就像是養貓狗一樣。（取材自正觀新聞）

中國年輕人的精神狀態還好嗎？新冠疫情期間，一些被長時間封控在校園的中國青年學子一度流行養「紙狗」，如今不少人改養起「芒狗」：把吃完的芒果果核曬乾後，刷毛做成「茫狗」，當寵物來養。有人天天幫「芒狗」梳毛，還有人不時為「芒狗」變換造型，上網分享狗狗的「成長日記」，甚至帶著「牠」上街遛狗。

綜合中國媒體報導，中國網上近期颳起「養芒果核」旋風，不少年輕人在社群平台分享和討論「養芒果核」的經歷，以及如何製作出「可以養」及「養好」的心得。

一些人將自己養的芒果核稱為「芒狗」。這些養「芒狗」的年輕人在貼文中皆提到，芒果核曬乾後毛茸茸的觸感，就像養貓、養狗一般的樂趣。

還有網友稱，洗乾淨的芒果核「摸起來很紓壓」，可用來放鬆。有人則分享，一隻「芒狗」是如何誕生的：先將芒果去皮，將果核清洗與刷乾淨，再把核毛梳理並烘乾，最後將「眼睛」貼上。另有人稱，給自己的「芒狗」取了名字，每天幫「牠」梳毛、清潔，甚至帶「牠」上街。

有不少網友看了這些訊息後直呼：「也好想養一個芒果核」。還有人說，「剛好買了幾個芒果，回家試試去，心動了」、「我也好想刷毛！」。許多人認為，「這比養貓、養狗便宜多了」，「這寵物好！不費人、不費錢，適合我」。

但對於年輕人熱衷於「芒狗」，也引發部分人士關注他們的精神健康，質疑到底精神狀態多差才會有如此怪異的興趣。亦有人批評養「芒狗」的人是在浪費時間、不務正業，根本就是「躺平族」的一種。

有分析認為，這波特殊的「養寵物」風氣，應是去年中國校園瘋養「紙狗」的延續。當時中國多地實施嚴格的防疫政策，眾多大專院校封鎖校園，一些長時間被封控在校園裡的學生，紛紛用紙箱製作成紙狗當「寵物」解悶，並將紙狗帶至校園各處，與其他紙狗「飼主」交流。

近期在網上颳起「養芒果核」旋風，不少年輕人在網上分享和討論「養芒果核」的經歷和心...
近期在網上颳起「養芒果核」旋風，不少年輕人在網上分享和討論「養芒果核」的經歷和心得。（取材自小紅書）
養狗、貓、電子寵物在大陸年輕人圈子已不夠特別，一些人認為要養「芒狗」才夠潮、夠療...
養狗、貓、電子寵物在大陸年輕人圈子已不夠特別，一些人認為要養「芒狗」才夠潮、夠療癒。（取材自小紅書）

疫情 波特 防疫

上一則

晚上不吃飯更長壽？醫卻說「吃入正常能量、少吃宵夜」有幫助

延伸閱讀

中國青年失業率高…非洲工作應屆生領3倍薪？ 年輕人熱議

中國青年失業率高…非洲工作應屆生領3倍薪？ 年輕人熱議
OECD：年輕人未就讀也不工作 巴西占比次高

OECD：年輕人未就讀也不工作 巴西占比次高
不愛外賣、不去餐廳… 年輕人為何愛上老年食堂？

不愛外賣、不去餐廳… 年輕人為何愛上老年食堂？
三星丟主場優勢？ 調查揭南韓年輕人更愛iPhone

三星丟主場優勢？ 調查揭南韓年輕人更愛iPhone

熱門新聞

2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

2023-07-25 20:02
透過星座分析，瞭解自己8月財運。(ingimage)

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

2023-07-24 00:22
美國營養學會24日發布報告，分析70萬退伍軍人數據，找出有助健康的生活習慣。（取材自pexels）

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

2023-07-24 22:01
專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

2023-07-19 03:05
近日海岸邊沖上了一堆狀似男性陰莖的軟體生物，引起當地居民熱烈討論，不少人直衝海岸狂撿這些「陰莖魚」回家。 （取材自推特）

數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由

2023-07-22 20:47
想在夏天獲得好運，就得付諸行動。(ingimage)

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

2023-07-23 02:25

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美