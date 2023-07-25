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首隻在法出生熊貓「圓夢」啟程返中 法總統夫人親送行

記者黃國樑／即時報導
法國總統夫人碧姬．馬克宏(左一)到戴高樂機場為首隻在法出生的熊貓圓夢送行。（取材自環球網）
法國總統夫人碧姬．馬克宏(左一)到戴高樂機場為首隻在法出生的熊貓圓夢送行。（取材自環球網）

據中國《環球網》，當時時間2023年7月25日，首隻在法國出生的大熊貓「圓夢」自巴黎戴高樂機場搭乘中國國航的貨運包機前往成都大熊貓繁育研究基地，中國駐法大使盧沙野與法國總統馬克宏夫人碧姬、法國生態轉型部負責生物多樣性的國務秘書艾爾艾里、博瓦勒動物園園長德洛爾等一同前往機場送行。

報導稱，作為「圓夢」的教母，碧姬在機場依依不捨、滿眼留戀地向圓夢道別，她向隨機獸醫和醫護人員詳細詢問了圓夢回國後的飼養和照料情況，叮囑他們在安全抵達成都後第一時間向她報平安。

碧姬也對盧沙野表示，大熊貓已成為中法兩國友誼的象徵，她對能擔任圓夢的教母深感驕傲，祝願中法各領域交流合作不斷取得新進展。在現場接受採訪時，碧姬並表示今後有機會，一定會去成都看望圓夢。

報導說，7月24日上午和25日一早，博瓦勒動物園分別為圓夢舉行了公眾見面會和送行儀式，盧沙野和夫人王立文專程前往動物園參加有關活動，數千名各地遊客和附近市民趕到動物園向圓夢道別，表達惜別不捨之情。

報導說，圓夢於2017年8月出生在博瓦勒動物園，是首隻在法國出生的大熊貓寶寶，父母是旅法大熊貓「圓仔」和「歡歡」。同年12月4日，習近平主席夫人彭麗媛和碧姬共同將其命名為「圓夢」，寓意夢想成真，寄託著對熊貓寶寶的祝福和對中法友誼的期許。

南方都市報昨則報導，圓夢原所在的法國博瓦勒動物園曾透露，圓夢回到中國後將加入成都大熊貓繁育研究基地，以確保在不久的將來擁有自己的後代。

法總統夫人碧姬(右三)與中國駐法大使盧沙野(左二)在運送圓夢的國航貨機前。（取材...
法總統夫人碧姬(右三)與中國駐法大使盧沙野(左二)在運送圓夢的國航貨機前。（取材自環球網）

動物園 盧沙野 馬克宏

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