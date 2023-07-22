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「我永遠愛她」 密西根州男童畢典演講悼亡母 逼哭全場

TVBS新聞網／編輯周子馨即時報導
傑克森演說感動全場師生及家長。（取材自推特@GMA）
傑克森演說感動全場師生及家長。（取材自推特@GMA）

密西根州一名六歲男童傑克森卡特（Jaxon Carter）去年7月在一場公寓大火中失去母親，過去一年以來都是由父親賈斯汀卡特（Justin Carter）獨自扶養。在本月19日的幼稚園畢業典禮當天，傑克森在台上也發表了一段四分鐘左右的演說，除了大讚自己有「最棒的爸爸」之外，也透過這段演講向天上的媽媽致敬，表示「我知道她永遠都會在我的心裡」，感人內容讓台下師生及家長全哭成一團。

根據早安美國（Good Morning America）分享的影片，傑克森穿著全套學士服，略顯羞澀的把雙手背在身後發表畢業致詞。一開始先分享了自己第一天上學的情況，「2022年8月，當我開始在新黎明學院（New Dawn Academy）上幼兒園時，我只有五歲，而且在一個月前失去了我美麗的媽媽」，「我學會和其他小朋友一起玩、讀書、回答跟提出問題……幼兒園的時光讓我變得更勇敢、更聰明、更善良、更懂得感恩。」

傑克森也在台上對爸爸表達了「特別的感謝」，稱讚賈斯汀是「史上最棒的爸爸，我非常愛你。」最後，在提到已故的母親時，傑克森說「我把我的演說、好成績、拿到的三個獎還有我的幼兒園畢業典禮都獻給我美麗的媽媽，我永遠都會愛她、也很想念她……我知道她永遠都會在我的心裡。」

超感人的演說內容讓所有師生及家長都紅了眼眶，賈斯汀受訪時也說，自己當下驚訝地說不出話來，「他的表情、他所說的一切，你可以看出來他講的每一個字都是認真的。」賈斯汀透露，他每天都會和兒子提到關於母親的回憶，讓她留在兩個人的記憶裡。

報導指出，傑克森的母親甘妮（Taryn Marie Gainey）去年7月在一場公寓火警中喪命。意外發生不到一個月後，傑克森便進入這所位於密西根州的公立跨領域（STEM）教育幼兒園就讀。在6月學期結束之前，傑克森的老師主動邀請他在畢業典禮上發表「一小段演說」，傑克森也開心地跟祖母一起撰寫演說稿，過程中還不准爸爸偷看，並在學士帽上貼了媽媽的照片做為紀念。

火災帶走媽媽美男童畢典悼：我永遠愛妳 4分鐘演講逼哭全場

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密西根州 教育

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