秦剛在哪裡？繼「毛寧兩可」後 中駐美大使也跳針回應

圖為中國外交部部長秦剛。（美聯社）

中國國務委員兼外長秦剛 消失三周以上時間，各界都在外「秦剛到底去哪了」？對此，中國駐美外交大使謝鋒 於美國當地時間19日出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇時，當然被主持人問到這一題，但他並未正面回應，僅表示感謝關心。

據美國之音報導，「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）於18日至21日在科羅拉多州舉行。謝鋒在論壇對談時，主持人藉著他的出席與提及正在中國訪問的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在北京 與中共中央外事辦主任王毅及中國國防部長李尚福會晤，順勢詢問又問到「秦剛在哪兒」，是否季辛吉會在北京見到秦剛的問題。

對此，謝峰含笑簡短回答，「讓我們拭目以待」。

不過，主持人繼續追問到，「我們就是想知道他現在如何。我發誓，我以為他可能在做秘密外交，季辛吉去那裡會跟秦剛接觸，但是這方面消息還沒出來。如果真的是這樣，我希望你給我們點獨家消息」。而謝鋒接著僅回應，「外交部發言人已經就此事向媒體做了簡報。感謝你的關心」。