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37次沒人得…勁球頭獎奔9億 樂透史上第7高 17日開獎

記者顏伶如／即時報導
勁球17日開獎的頭彩金額累計上看9億元，將成為美國樂透史上第七高的頭獎彩金。(美聯社)
勁球17日開獎的頭彩金額累計上看9億元，將成為美國樂透史上第七高的頭獎彩金。(美聯社)

勁球(Powerball)15日晚間開出的頭獎號碼無人中獎，17日開獎的頭獎彩金累計上看9億元，將成為美國樂透史上第七高的頭獎彩金、勁球史上第三高；中獎人若選擇一次提領，可實領稅前獎金4億6510萬元。

勁球主辦單位表示，15日晚間開出的頭獎號碼為2、9、43、55、57以及特別號18，雖然頭獎沒有開出，但有三張彩券前五個號碼全中，各自贏得彩金100萬元，其中兩張彩券是在德州賣出，另一張則在科羅拉多州賣出。

勁球頭彩中獎機率極為渺茫，約為2億9220萬分之1。勁球樂透在全美45個州，以及華府、波多黎各及美屬維京群島銷售，每張彩券售價2元。勁球史上最高頭獎為2022年在加州開出的20.4億元，第二高頭獎彩金則分別在加州、田納西州、佛羅里達州開出頭獎，三名幸運兒分享15.86億彩金。

上一次勁球頭彩開出是今年4月19日，位於俄亥俄州的得主獲得將近2億5260萬元彩金，後來連續37次開獎都無人中頭獎，彩金持續累積。

勁球主辦單位呼籲民眾抱持著負責任的心態玩樂透，「如果會贏，一張就夠了」。

另一方面，兆彩(Mega Millions)14日晚間開出號碼10、24、48、51、66以及特別號15，頭獎並未開出，18日晚間頭獎彩金上看6億4000萬元，如果選擇一次提領則可拿到3億2800萬元。兆彩主辦單位表示，6億4000萬彩金是兆彩史上第七高的紀錄。

14日晚間開獎結果，有4張彩券前五個號碼全中，可以各自獲得100萬元彩金，但在南卡羅來納賣出的1張彩券由於消費者選擇「乘數加碼」，因此可以拿到200萬元彩金。其他兩張彩券在加州賣出，另外1張在北卡羅來納州賣出。

兆彩頭獎中獎機率為3億260萬分之1，14日晚間頭獎未開出，吸引不少民眾試手氣。上一次兆彩開出頭獎是今年4月18日。

兆彩在45個州，還有華府、波多黎各以及美屬維京群島銷售。

勁球 加州 華府

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