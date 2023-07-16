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社交距離後遺症？愛爾蘭研究：疫情中出生孩童溝通能力較低落

編譯高詣軒／即時報導
美國德州的一名嬰兒資料照片，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）
美國德州的一名嬰兒資料照片，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

孩童「溝通能力變差」亦是新冠疫情後遺症之一？英國衛報報導，根據一項愛爾蘭醫學機構的研究，在新冠封城措施實施後前3個月內出生、如今約2歲的孩童，其溝通技能相對疫情前出生者略低落，而原因或與成長階段的社交距離有關。

該項研究由位於都柏林的愛爾蘭皇家外科醫學院（RCSI）研究團隊執行，領導研究的是該院資深講師伯恩（Susan Byrne）和小兒科教授胡里哈內（Jonathan Hourihane），研究對象涵蓋354個家庭與其孩童。

研究團隊將封城措施後前三個月內出生的嬰孩，與疫情前出生的類似嬰孩群體做比較。伯恩表示，研究目的在於了解疫情期間，嬰孩的生活處境，以及疫情對於嬰孩整體健康與發展有何影響。

研究結果發現，封城後出生的嬰孩在誕生後前半年內，竟平均只被3個人親吻過，人數包括其家長，這意味嬰孩鮮少與家庭的親朋好友親身見面。研究亦顯示，這些嬰孩截至1歲生日，有4分之1未曾和同齡孩童見過面。

伯恩補充稱，當嬰孩的家長被問及在封城期間育兒的感受時，很常得到「孤獨」、「孤立」相關回應，但研究也顯示他們家庭共處的時間和彼此的連結感增加。

據衛報，疫情期間出生的嬰孩可能因為難以出門，聆聽到的言語相對較少，這可能是導致其溝通分數比起疫情前出生者略低的因素。

不過在其他方面，例如動作能力或解決問題的能力等，並未有記錄到整體上的表現下降。而父母填寫的問卷結果也顯示，孩童在睡眠問題、焦慮或社交退縮的行為上，並沒有顯現差異。

疫情 封城 醫學

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