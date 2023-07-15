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吉兆降臨？他抬頭見「七彩祥雲」嗨翻 專家驚曝災難真相

TVBS新聞網／編輯樓冠陞即時報導
NASA指出，大規模的菌蓋彩雲出現時，實際上也藏著許多的烏雲。（取材自TikTok）
NASA指出，大規模的菌蓋彩雲出現時，實際上也藏著許多的烏雲。（取材自TikTok）

古人經常會透過觀測天象的方式，來預言接下來是否會發生什麼大事件。其中，近日就有一名中國網友發現，天空上的雲朵竟離奇地呈現龍捲風形狀，且還伴隨著明顯的「彩虹色」，讓不少人以為是代表吉兆的「七彩祥雲」出現了。不過，美國國家航空暨太空總署（NASA）卻持相反看法，認為此景觀恐是當地即將發生劇烈天氣的警訊。

根據Unilad報導，近日有網友在TikTok平台上以「中國雲彩中的彩虹」為題分享了一段短片，從中可以發現，天空有2朵雲中間，出現了一個長條螺旋狀的奇特雲朵，且上面還伴隨明顯的七彩顏色，短短4天時間就吸引上億人次觀看，不少網友更興奮地直呼，這是代表吉兆的「七彩祥雲」降臨了！

不過，就有專業網友以科學角度來解釋，這樣的自然天象其實被稱為「菌蓋彩雲」（pileus iridescent cloud），是因為雲朵間的水滴大小接近，但因為受到不同角度的光線折射，才會產生各式各樣的顏色。

另外，NASA過去也曾指出，大規模的菌蓋彩雲出現時，實際上也藏著許多的烏雲，若仔細觀看這段短片的話，更會發現菌蓋彩雲出現於積雲上方，這也意味著較低的雲層正在不斷往上發展，未來恐怕會形成風暴，是當地可能發生劇烈天氣的警訊。

吉兆降臨？他抬頭見「七彩祥雲」嗨翻　專家驚曝災難真相

TVBS新聞網

近日就有一名中國網友發現，天空上的雲朵竟離奇地呈現龍捲風形狀，且還伴隨著明顯的「...
近日就有一名中國網友發現，天空上的雲朵竟離奇地呈現龍捲風形狀，且還伴隨著明顯的「彩虹色」。（取材自TikTok）

NASA 太空 龍捲風

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