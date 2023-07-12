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6月份太陽黑子數達21年新高 面積超過19個地球

中央社／台北11日電
台北市立天文館11日表示，代表太陽活躍程度的黑子數在今年6月時創下21年新高，還出現面積超過19個地球大的黑子群。（取材自台北市立天文館網頁）
台北市立天文館11日表示，代表太陽活躍程度的黑子數在今年6月時創下21年新高，還出現面積超過19個地球大的黑子群。（取材自台北市立天文館網頁）

太陽活動進入新周期，台北市立天文館今天表示，代表太陽活躍程度的黑子數在今年6月時創下21年新高，還出現面積超過19個地球大的黑子群，民眾可利用館內專業望遠鏡觀測。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，太陽活動周期平均為11.5年，從2019年底、2020年初進入第25周期後就異常活躍，黑子數屢屢超越預測。

天文館引用比利時皇家天文台的太陽影響資料分析中心（Solar Influences Data Analysis Center，SIDC）資料說明，今年6月有7天的太陽黑子數超過200，其中6月22日的觀測值更高達240，平均則為163，無論最高值或平均值均打破自2002年來的最高紀錄。

天文館說，黑子數是以黑子群數及黑子數量計算出的相對值，代表太陽活躍程度，沒有單位，在2019年太陽活動低谷時幾乎天天為0。

新聞稿指出，史上最高的太陽黑子數出現在1870年8月26日，為528，目前太陽活動尚未達到此次周期的極大，科學家推測，這次將會是太陽百年來最活躍的周期。

至於太陽活躍程度對人類生活的影響，天文館說，黑子數量增加的同時，太陽會日益頻繁地出現閃焰、日冕物質拋射等噴發大量帶電粒子的現象，除了造成極光，也可能影響衛星通訊、手機收訊，甚至導致停電。

天文館介紹，編號AR3363的黑子群近期特別顯眼，它位在太陽的南半球，寬度超過6萬3000公里，面積超過19個地球大，連火星探測車「毅力號」（Perseverance）都能拍攝到清晰影像。

皇家 火星 毅力號

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