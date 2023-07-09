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值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

記者劉小川／即時報導
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

許多人天生就自帶自律、注重實在的生活，所以在現實生活中，不管做什麼，這些星座女性，都希望呈現最好的一面、最好的結果，且執著在目標之中。對於這些女強人而言，做人做事風格追求一種更高的生產效率，為自己的生活增添自己天空的色彩，就只靠自己。

處女座／代表人物：Jolin蔡依林

處女座是非常重視細節的類型，平時在工作上更是著重著時間、效率；生活中也不馬虎，處女女在工作上，會落實自己的計畫跟目標，為確保能夠完成目標任務，且想要看到效果，首先會做的事情，就是避免外界干擾、減少外界誘惑等來分散自己的注意力，甚至一直保持著同一水平高度的專注力、生產力，確保這些質量都能夠比以往更來的完善，在工作中更能再不斷地反思、改進中，提高自己、突破自己。

相信大家看見過去至今的 Jolin蔡依林在自己的各方面表現，從唱歌、跳舞、翻糖都為自己設定一定的高度，就知道處女女對自己的執著目標。

蔡依林。(本報資料照片)
蔡依林。(本報資料照片)

摩羯女／代表人物：CoCo 李玟

活得實在、過得踏實，是許多摩羯座的人生最佳理想狀態。所以在現實生活中的摩羯女，會非常重視自己的成果；在面對人生的各種挑戰、困難，也會用盡力氣的突破自己的極限、打破不可能的疆界，選擇不輕易放棄，一步一腳印。

過去CoCo 李玟對於自己有著出色的管理能力，利用好時間、資源，尋找自己可以有更高效率的生產力，透過成長當中的自己，一面收穫結果，一面學習面對，想要掌握每一個領域環節跟本質，屬於完美主義型人格。

女神卡卡。(取材自Instagram)
女神卡卡。(取材自Instagram)

牡羊女／代表人物：女神卡卡 Lady gaga

12星座中，算是最積極、存在正能量的星座牡羊女。注重行動力、結果論的星座，在追求目標的強度，跟前兩者當然也不容小覷。牡羊女其實是非常獨立的星座女性，靠著自己的力量與智慧，去尋找解決問題的方式、提高效率。面對自己想要達成的目標，更受不了拖延的任何環節，也不會輕易讓自己陷入優柔寡斷之中，而是立即採取行動。

從過去女神卡卡 Lady gaga的人生經歷來看，曾經陷入生活中的低潮，卻用自己的雙腳站起來，雙腳努力登上舞台的路途，其實在內心中的女神卡卡已經在自己心中為自己打氣加油數百萬次，告訴自己不可輕易放棄的這種執著精神，最終自己也能取得越來越多自己人生的可能性。

女神卡卡 李玟 蔡依林

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