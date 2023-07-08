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「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

TVBS新聞網／編輯張君堯即時報導
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自[email protected]

美國前成人片女星、實況主謝奇克（Adriana Chechik）去年在活動中意外摔斷背部，經歷植入金屬支撐上身等艱辛的治療後，近期她通過使用人工智慧AI）的方式「捲土重來」。

英國太陽報報導，現年31歲的謝奇克去年參加在加州舉辦的年度遊戲實況大會「TwitchCon」，期間她參與一場趣味競賽、需要跳進鋪滿海綿方塊的遊戲池，沒想到池內的海綿方塊緩衝效果不足，導致謝奇克背部2處摔斷，影片中也可以見到她面露痛苦神情、久久無法起身。

接受檢查後，謝奇克只能動手術並在背部植入一根金屬支撐桿，她還在醫院接受治療期間發現自己早已懷孕。謝奇克今年3月在Instagram上直播時透露這起事故對她造成很大的影響，除了傷勢的疼痛感讓她「完全無法發生性行為」外，療程中的神經阻斷劑也讓她再也無法體驗性高潮，當時謝奇克坦言「我無法做愛，我試過但非常痛苦」。

雖然謝奇克被迫暫停事業，但她近期搭上火紅的AI機器人、宣布將與「Forever Voices AI」公司合作推出AI聊天伴侶，付費用戶能夠與聲音聽起來與成人網紅幾乎相同的AI機器人進行私密對話，且演算法還能根據用戶的興趣進行個人化設定。

謝奇克公布復出消息時，除了貼出AI聊天機器人的網址，還承諾粉絲們能以「前所未有的方式了解自己」。

摔斷背部無法拍片！美成人女星「靠AI」宣告：我回來了

TVBS新聞網

前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@b...
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自[email protected]

AI 加州 人工智慧

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