「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

美國前成人片女星、實況主謝奇克(Adriana Chechik)去年在活動中意外摔斷背部,經歷植入金屬支撐上身等艱辛的治療後,近期她通過使用人工智慧 (AI )的方式「捲土重來」。

英國太陽報報導,現年31歲的謝奇克去年參加在加州 舉辦的年度遊戲實況大會「TwitchCon」,期間她參與一場趣味競賽、需要跳進鋪滿海綿方塊的遊戲池,沒想到池內的海綿方塊緩衝效果不足,導致謝奇克背部2處摔斷,影片中也可以見到她面露痛苦神情、久久無法起身。

Two breaks in my back, metal rods in my back and a bruised ego this weekend. https://t.co/UTdpjmeDmh