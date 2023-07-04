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辦信用卡就能預購「泰勒絲演唱會門票」這家銀行申請量爆增

編譯黃淑玲／綜合外電
泰勒絲（Taylor Swift）5月26日在新澤西演唱會上的表演。(歐新社)
泰勒絲（Taylor Swift）5月26日在新澤西演唱會上的表演。(歐新社)

美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）在亞洲地區的粉絲，最近卯起勁來申辦新加坡大華銀行（UOB）的信用卡，只為有了這張卡片，就能預購她明年3月的新加坡演唱會門票。

彭博資訊報導，泰勒絲宣布明年演唱會在東南亞地區就只在新加坡開唱，日期定在3月上旬的6月21日那一周，大華銀行在橫跨新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、越南等國的信用卡申請量，跟6月初相比，大增45%。因為大華信用卡卡友可獨家享有公開銷售前的預購機會。

大華銀行說，本周在泰勒絲演唱會向一般大眾發售門票之前，前述這五個國家的大華銀行卡友可提前整整48小時刷卡買票。新加坡和越南這兩國的簽帳金融卡（debit card）申請量增幅近130%。

6月21日泰勒絲亞洲巡迴演唱會的細節公布後，「UOB」、「Taylor Swift」立刻竄升為全球Google熱搜關鍵字；社群媒體上的粉絲群組開始討論運用大華銀行卡片的搶票攻略，有人提到要找已經是大華持卡人的親友幫忙搶購。

大華銀行表示，最近的信用卡新申請人，逾半數是女性，年齡的話，三分之一以上介於30歲到40歲。

大華銀行是新加坡第三大銀行，在印尼、大馬、泰國和越南買下原先花旗集團的消金事業，以期擴展東南亞市場。與花旗的交易，讓大華銀行在區域內的客戶數增為700多萬人。

泰勒絲的新加坡演唱會，為這個國家的演唱會商機錦上添花，特別是後疫情時代國際旅行正在復甦。即將在新加坡開唱的音樂人包括英國搖滾樂團酷玩（Coldplay）、香港的張學友。旅遊平台Agoda上月在新聞稿中表示，Coldplay明年1月的演唱會期間，新加坡旅館住宿搜尋增加8.7倍，主要來自馬來西亞與印尼。

新加坡 信用卡 越南

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