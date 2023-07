尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

高齡80歲的拜登 (Joe Biden)健康狀況始終廣受外界關注,先前屢次口誤與做出謎之動作,都被外界質疑為「失智 」前兆;他6月29日接受MSNBC電視直播專訪時,還沒進廣告竟「中途離席」,看起來非常迷茫,令主持人華勒絲(Nicolle Wallace)當場傻眼,只能趕緊要觀眾「別走開」,節目隨後也被迫插入廣告,畫面在網路上瘋傳。

紐約郵報報導,在華勒絲感謝拜登接受專訪後,拜登不顧攝影機還在拍,竟直接起身,與華勒絲握完手後就逕自離開,從她身後走出攝影棚,現場頓時一陣尷尬;無言以對的華勒絲則展現專業臨機應變,要觀眾「別轉台」,導播也隨即切換進廣告。

Dementia Joe Has Just POOPED His Pants On LIVE TV!? Biden Awkwardly WOBBLES Off-Set During LIVE Hit, Host SHOCKED. pic.twitter.com/iGJuzpGLV2