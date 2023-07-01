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尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）
拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）

高齡80歲的拜登（Joe Biden）健康狀況始終廣受外界關注，先前屢次口誤與做出謎之動作，都被外界質疑為「失智」前兆；他6月29日接受MSNBC電視直播專訪時，還沒進廣告竟「中途離席」，看起來非常迷茫，令主持人華勒絲（Nicolle Wallace）當場傻眼，只能趕緊要觀眾「別走開」，節目隨後也被迫插入廣告，畫面在網路上瘋傳。

紐約郵報報導，在華勒絲感謝拜登接受專訪後，拜登不顧攝影機還在拍，竟直接起身，與華勒絲握完手後就逕自離開，從她身後走出攝影棚，現場頓時一陣尷尬；無言以對的華勒絲則展現專業臨機應變，要觀眾「別轉台」，導播也隨即切換進廣告。

這段畫面隨後在網路上瘋傳，網友表示，「『失智喬』（Dementia Joe）知道他自己在做什麼嗎？這是電視直播！」、「他總統任期的縮影」、「看他一副坐立難安，是尿急嗎？」、「我的天啊！拜登真的迷失了。」

這段專訪歷時20分鐘，拜登談到了「哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學的平權招生被最高法院裁定違憲」一事，他表示「強烈不同意」結果，稱美國依然存在歧視，「這不是正常的法院絕大多數美國人不同意法院做出的許多決定。」

拜登是美國史上最年長總統，過去經常發生口誤、肢體僵硬、走錯路等狀況，在競選總統期間，就遭對手川普（Donald Trump）鎖定攻擊；不過去年底，拜登的健檢報告顯示「很健康」，白宮醫生指他充滿活力，足以執行職務。

尿急？電視直播專訪一半拜登突「走人」　尬爆畫面全放送

TVBS新聞網

拜登 失智 招生

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