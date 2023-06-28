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MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 數據專家狂更新

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平27日投打俱佳，刷新許多數據紀錄。(美聯社)
大谷翔平27日投打俱佳，刷新許多數據紀錄。(美聯社)

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天面對白襪隊投出6.1局10K的比賽，做為打者也敲出3安、雙響砲，狂刷數據逼得大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）不斷更新，其中有兩項是史上唯一、兩項並列第一。

「不要將這樣的表現視為理所當然。」大聯盟數據專家藍斯今天為了大谷翔平，瘋狂查詢數據，甚至不少數據都在大谷7局下敲出本場第2轟後再次更新。

藍斯寫出大谷今晚的史詩級數據如下：

●大聯盟單月至少2次以上先發最多轟的球員，由大谷包辦，2021年6月的大谷翔平、2023年6月的大谷翔平，以13轟並列。

●自1900年來，大谷單季2度單場10K以上、3安以上是史上唯一；生涯最多單場10K以上、3安以上，帕斯卡爾（Camilo Pascual）3次（1956、61、62年），大谷翔平2次與費南德茲（Sid Fernandez，1985、89）並列第二。

●自1900年來，單場10K以上並敲出雙響砲，大谷翔平是第6人，前一次是2019年4月2日的葛蘭基（Zack Greinke）。

●自1901年來，先發投球時敲出3安的比賽單季最多是5次，分別是1923年烏爾（George Uhle）、1958年史潘（Warren Spahn）以及今年的大谷翔平。

●大谷翔平自去年球季開始，16場先發投出10次以上三振，排名大聯盟這段期間最多（超越第二名5場），這段期間還敲出62轟。

大谷翔平 天使

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