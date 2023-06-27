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田納西州iPhone「車禍偵測」暴增5倍 竟是音樂節玩太嗨

聯合新聞網／ 即時報導
近日美國傳出在一場音樂節中出現多起「假車禍通報」事件，大量的誤報比起過去增加了5倍，疑似就是因為iPhone 14「車禍偵測」功能過於敏感所導致。圖為示意圖。（ingimage）
近日美國傳出在一場音樂節中出現多起「假車禍通報」事件，大量的誤報比起過去增加了5倍，疑似就是因為iPhone 14「車禍偵測」功能過於敏感所導致。圖為示意圖。（ingimage）

自從2023年推出iPhone 14後，也在該系列推出「車禍偵測 」功能。然而近日美國卻傳出在一場音樂節中出現多起「假車禍通報」事件，大量的誤報比起過去增加了5倍，疑似就是因為iPhone 14該偵測功能過於敏感所導致，也因此，警察局甚至還鼓勵參加音樂節的人「關閉偵測車禍功能」。

根據媒體「9To5Mac」報導，上周在美國田納西州舉辦的波納羅音樂節落幕，這次活動共吸引超過8萬人參加，但在該次音樂節中，卻突然爆出大量的「假車禍通報」的誤報事件，讓該地方的醫療人員與警方感到相當困擾。

而這次的誤報事件比以往還增加了5倍之多，在調查過後，疑似就是因為Apple在2022年推出的產品中所含有的「車禍偵測」功能過於敏感，讓人群在狂歡時被系統誤判為是發生車禍，因此造成許多假通報。

2022推出的iPhone 14、Apple Watch Series 8、Ap...
2022推出的iPhone 14、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE和Apple Watch Ultra都有車禍偵測功能，但在音樂節上卻造成多起車禍誤報。（圖／翻攝自蘋果官網）

該地區的警察局還因此鼓勵參加音樂節的人可以關閉該偵測功能，以避免收到更多誤報的訊息。車禍偵測功能在iPhone 14、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE和Apple Watch Ultra上首次亮相，自推出以來，蘋果 已經多次調整了該功能的演算法，以試圖減少誤報的數量，但仍難避免發生這次事件。

車禍 Apple Apple Watch

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