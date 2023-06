「閃電俠」閃邊…「蜘蛛人：穿越新宇宙」重回北美周末票房冠軍

「蜘蛛人:穿越新宇宙」新一代主角邁爾斯摩拉斯。(取材自IMDb)

今年6月的北美影壇,各路「超級英雄」你方唱罷我登場。繼「閃電俠」(The Flash)領一時風騷之後,「蜘蛛人 :穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)再次登上北美周末票房排行榜榜首。 據票房統計網站Box Office Mojo6月25日發布的電影 市場數據,19部影片北美周末票房(23日至25日)報收逾1.09億美元,與前一周末相比下跌約33%。

缺乏強勢新片進場,放映影院數量已在持續減少的「蜘蛛人:穿越新宇宙」時隔兩周再度票房奪冠,以約1930萬美元周末票房從上期榜單季軍回升至本輪排名第一位。自6月2日首映以來,這部漫威奇幻冒險動畫片在北美地區收獲票房約3.17億美元,全球票房超過5.6億美元。

迪士尼動畫片「元素方城市」(Elemental)第二個上映周末票房表現較為平穩,以約1846萬美元、37.6%環比跌幅,保住本期北美周末票房排行榜亞軍。目前該片北美累計票房約6551萬美元;加上海外市場,迄今總票房約1.21億美元。 相比之下,美國DC超級英雄電影「閃電俠」(The Flash)第二個上映周末儘管放映影院數量稍有增加,但票房環比跌幅達72.3%,以約1527萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。目前這部奇幻冒險動作片北美累計票房約8764萬美元;加上海外市場,總票房現約2.1億美元。

6月23日亮相的「珍愛硬起來」(No Hard Feelings,又譯「請勿見怪」)以約1510萬美元首映周末票房登上榜單第4位,成為本輪北美周末票房十強中唯一的新面孔。這部喜劇片由第85屆奧斯卡獎最佳女主角得主、「90後」好萊塢 影星珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)主演。目前主要電影網站對該片評價為IMDb評分6.8、MTC評分58、爛番茄新鮮度68%。 緊隨其後的是「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),以約1160萬美元周末票房、43.9%環比跌幅從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。目前這部科幻冒險動作片北美累計票房約1.23億美元;加上佔比超過六成的海外票倉,迄今總票房約3.41億美元。