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「閃電俠」閃邊…「蜘蛛人：穿越新宇宙」重回北美周末票房冠軍

中新社／洛杉磯25日電
「蜘蛛人：穿越新宇宙」新一代主角邁爾斯摩拉斯。（取材自IMDb）
「蜘蛛人：穿越新宇宙」新一代主角邁爾斯摩拉斯。（取材自IMDb）

今年6月的北美影壇，各路「超級英雄」你方唱罷我登場。繼「閃電俠」（The Flash）領一時風騷之後，「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）再次登上北美周末票房排行榜榜首。 據票房統計網站Box Office Mojo6月25日發布的電影市場數據，19部影片北美周末票房（23日至25日）報收逾1.09億美元，與前一周末相比下跌約33%。 

缺乏強勢新片進場，放映影院數量已在持續減少的「蜘蛛人：穿越新宇宙」時隔兩周再度票房奪冠，以約1930萬美元周末票房從上期榜單季軍回升至本輪排名第一位。自6月2日首映以來，這部漫威奇幻冒險動畫片在北美地區收獲票房約3.17億美元，全球票房超過5.6億美元。

迪士尼動畫片「元素方城市」（Elemental）第二個上映周末票房表現較為平穩，以約1846萬美元、37.6%環比跌幅，保住本期北美周末票房排行榜亞軍。目前該片北美累計票房約6551萬美元；加上海外市場，迄今總票房約1.21億美元。 相比之下，美國DC超級英雄電影「閃電俠」（The Flash）第二個上映周末儘管放映影院數量稍有增加，但票房環比跌幅達72.3%，以約1527萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。目前這部奇幻冒險動作片北美累計票房約8764萬美元；加上海外市場，總票房現約2.1億美元。

6月23日亮相的「珍愛硬起來」（No Hard Feelings，又譯「請勿見怪」）以約1510萬美元首映周末票房登上榜單第4位，成為本輪北美周末票房十強中唯一的新面孔。這部喜劇片由第85屆奧斯卡獎最佳女主角得主、「90後」好萊塢影星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演。目前主要電影網站對該片評價為IMDb評分6.8、MTC評分58、爛番茄新鮮度68%。 緊隨其後的是「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），以約1160萬美元周末票房、43.9%環比跌幅從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。目前這部科幻冒險動作片北美累計票房約1.23億美元；加上佔比超過六成的海外票倉，迄今總票房約3.41億美元。 

此外，隨著放映影院數量從個位數增至四位數，由湯姆漢克斯（Tom Hanks）和思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）等好萊塢明星出演的喜劇愛情劇情片「小行星城」（Asteroid City），第二個上映周末票房環比大漲954.6%，以約900萬美元從上期榜單第10名躍升至本輪排名第6位。 新的一周，動作冒險片「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）和奇幻冒險動畫片「變身少女露比」（Ruby Gillman, Teenage Kraken）等將於6月30日上映。

「閃電俠」第二個上映周末儘管放映影院數量稍有增加，但票房環比跌幅達72.3%。（...
「閃電俠」第二個上映周末儘管放映影院數量稍有增加，但票房環比跌幅達72.3%。（美聯社）

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