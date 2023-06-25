水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

澳洲一名男子買樂透中大獎，結果卻在3年後面臨牢獄之災。圖為示意圖。(Getty Images)

澳洲 有一名男子在25歲的時候，幸運中了1500萬（澳幣，下同，約1003.9萬美元）的樂透大獎，於是便辭去工作、過起極為奢華的財富自由生活。不過，他卻因為結識了不少壞朋友，導致他在3年後被當地警方發現，他竟接觸吸毒、販毒等犯法事業，於是面臨了七項罪名的指控，再度從天堂跌落至地獄。

根據紐約郵報報導，澳洲有一名水電工溫斯萊特（Joshua John Winslet），他在2017年時幸運中了樂透大獎，一舉賺進1500萬澳幣，並毅然決然地辭去工作，體驗著極為奢華的財富自由生活，不料他卻因此結交了壞朋友、染上毒癮，不但每天都待在家吸毒外，還大方地替他自認的「朋友們」買賣毒品 。

這樣的荒誕日子在過了3年後，當地警方終於在2020年8月30日接獲報案，並且突襲臨檢了溫斯萊特的家，正好直擊他在家中煉毒。警方在完成現場調查後，發現溫斯萊特家中共 有2.27克古柯鹼、28.3克搖頭丸，甚至還在他家的浴室當中，翻出大量的手槍與彈藥。

警方見狀後，立即將溫斯萊特給逮捕，並在偵訊結束後指控他涉嫌犯下吸毒、供應搖頭丸、非法持有槍彈、未照規定妥善保管槍彈等共計7項罪名。法院在審理此案後，判處溫斯萊特將面臨3年9月有期徒刑，但也願意給他改過的機會，故予以緩刑。溫斯萊特在「回歸凡間」後，也主動報名前往勒戒所戒毒，希望能夠好好地重新做人。

水電工嗨中3.1億樂透！狂歡3年淪「富豪毒王」 超慘現況曝光

TVBS新聞網