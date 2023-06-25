我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

華郵：美6月中接獲普里格津計畫「起義」情報 憂俄不穩危及核武管控

水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

TVBS新聞網／編輯 樓冠陞 即時報導
澳洲一名男子買樂透中大獎，結果卻在3年後面臨牢獄之災。圖為示意圖。(Getty Images)
澳洲一名男子買樂透中大獎，結果卻在3年後面臨牢獄之災。圖為示意圖。(Getty Images)

澳洲有一名男子在25歲的時候，幸運中了1500萬（澳幣，下同，約1003.9萬美元）的樂透大獎，於是便辭去工作、過起極為奢華的財富自由生活。不過，他卻因為結識了不少壞朋友，導致他在3年後被當地警方發現，他竟接觸吸毒、販毒等犯法事業，於是面臨了七項罪名的指控，再度從天堂跌落至地獄。

根據紐約郵報報導，澳洲有一名水電工溫斯萊特（Joshua John Winslet），他在2017年時幸運中了樂透大獎，一舉賺進1500萬澳幣，並毅然決然地辭去工作，體驗著極為奢華的財富自由生活，不料他卻因此結交了壞朋友、染上毒癮，不但每天都待在家吸毒外，還大方地替他自認的「朋友們」買賣毒品

這樣的荒誕日子在過了3年後，當地警方終於在2020年8月30日接獲報案，並且突襲臨檢了溫斯萊特的家，正好直擊他在家中煉毒。警方在完成現場調查後，發現溫斯萊特家中共有2.27克古柯鹼、28.3克搖頭丸，甚至還在他家的浴室當中，翻出大量的手槍與彈藥。

警方見狀後，立即將溫斯萊特給逮捕，並在偵訊結束後指控他涉嫌犯下吸毒、供應搖頭丸、非法持有槍彈、未照規定妥善保管槍彈等共計7項罪名。法院在審理此案後，判處溫斯萊特將面臨3年9月有期徒刑，但也願意給他改過的機會，故予以緩刑。溫斯萊特在「回歸凡間」後，也主動報名前往勒戒所戒毒，希望能夠好好地重新做人。

水電工嗨中3.1億樂透！狂歡3年淪「富豪毒王」　超慘現況曝光

TVBS新聞網

溫斯萊特買樂透中大獎，卻淪落成「富豪毒王」。（取材自臉書）
溫斯萊特買樂透中大獎，卻淪落成「富豪毒王」。（取材自臉書）

澳洲 毒品 中共

上一則

海景房算什麼 中國一晚8888元的「豬景房」正火

延伸閱讀

麻州父子10年兌領1.4萬次樂透 騙稅600萬判刑

麻州父子10年兌領1.4萬次樂透 騙稅600萬判刑
欠稅、吸毒擁槍「定罪不易」檢方難起訴杭特‧拜登

欠稅、吸毒擁槍「定罪不易」檢方難起訴杭特‧拜登
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
場邊人語／小熊失投 巨人樂透

場邊人語／小熊失投 巨人樂透

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

2023-06-20 23:10
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

2023-06-20 01:31

軍校畢業生1手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點跪下

2023-06-22 03:30

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向

分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向