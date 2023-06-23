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Wi-Fi沒用好直接被駭入 4招教你檢驗是否「被入侵中」

聯合新聞網／綜合報導
專家提供四項檢驗Wi-Fi安全性的方法，讓用戶避免遭駭客盜用。（示意圖／ingimage）
專家提供四項檢驗Wi-Fi安全性的方法，讓用戶避免遭駭客盜用。（示意圖／ingimage）

Wi-Fi 安全性不夠，便可能遭他人駭入，進而引發其他損失。要如何確認自家Wi-Fi是否夠安全外一名資安專家便提出4個檢驗方法。

資安公司SenseOn的技術總監費里曼（Brad Freeman）近期接受太陽報（The Sun）訪問。他表示，若是Wi-Fi安全性不夠，可能會造成用戶嚴重損失。駭客 可以藉由入侵Wi-Fi監視用戶、安裝惡意軟體或控制對方的設備，導致用戶損失金錢、私人資訊外流，增加被詐騙、勒索的風險。

要檢查自己的Wi-Fi是否夠安全，第一點就是要確保設備有持續更新。費里曼說，軟體更新時通常也會修復容易被有心人士利用的安全漏洞，因此持續更新能夠讓設備維持在安全狀態。

第二個避免被盜的方法，就是不要用默認的登錄資訊。用戶可以在瀏覽器輸入http://192.168.1.1，按enter後登錄Wi-Fi路由器，在此更改登入資訊。第三，是電腦沒有安裝任何安全設備。費里曼建議，不論是筆電或桌機，用戶都應該啟用防火牆及防毒軟體，藉此避免惡意攻擊。

最後是不要讓所有裝置都用同一個Wi-Fi網路。費里曼提到，有些家用Wi-Fi支援「訪客網路」功能，只要用上述登錄Wi-Fi路由器的方式，就可以找到設定訪客網路的功能。這項設定能夠區分網路，未來家中有朋友拜訪就讓對方使用訪客網路，對方便不能使用屋主的私人內部網路。

資安 安全漏洞 詐騙

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