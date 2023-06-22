如何快速分辨台灣人和中國人？她曝社群大頭貼「1舉動」

有網友留言表示，台灣人和大陸人在社群使用的大頭貼習慣有差異。情境示意圖。（圖／Ingimage）

現代人習慣使用社群 平台分享生活點滴，不僅貼文講求排版，也會選擇吻合自己風格的大頭貼，有人會使用自拍照，也有人會放動漫角色、AI 畫作等。近日有女網友發現，最近社群網路流行換一種漫畫美少女當大頭貼，甚至連角色叫什麼都不清楚，就有一群人跟風換，令女網友感到疑惑。貼文一出掀起討論，釣出不少人分享平常使用的大頭貼素材，還有人指出台灣人使用大頭貼的一個習慣，「可以99%判斷是不是台灣人」。

原PO在Dcard發文表示，最近在社群平台Instagram看到不少朋友換大頭貼，且都換相似風格，看起來超像同一種角色照片，這類照片皆是擁有濃眉大眼、留著長髮繫著蝴蝶結的美少女，令原PO不禁疑惑問「她是誰？」，詢問身邊好友也得不到答案，對方僅說「最近流行放這個」，原PO只好上網詢問其他網友詢問「她到底是誰？」。

貼文一出引發討論，有網友指出這是用AI畫的少女風格照片，且在中國社群很流行，「好像是AI畫的」、「她們都不是同一個角色，只是配件長得很像素材差不多而已」、「那只是中國小紅書人家發的圖片，我也覺得很好看有存了幾張」、「我的小帳頭貼都放類似這些風格」。

其中，有網友討論台灣和中國社群使用大頭貼習慣的差異，指出中國社群軟體流行放非本人照片，像是動漫、二次元明星或不知名網紅照片等，而台灣仍是放個人自拍照、家庭照當大頭貼居多。該名網友也透露之前在上海工作遇到台灣人，每次互加微信 時，還沒有和對方說到話，從大頭貼就可以99%判斷「他是不是台灣人」。