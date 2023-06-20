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沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

記者夏淑賢／台北即時報導
圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）
圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）

萬事達卡（Mastercard）今天宣布與中國支付寶合作推出全新服務，持有萬事達卡的國際旅客可以綁定支付寶在中國境內順暢使用支付寶電子支付，透過雙方合作，作為中國覆蓋面最廣、最便捷支付方式的支付寶，可以向國際遊客開展，中國當地的廣大商戶特別是各類微型企業，也將在解封後迎來國際旅客的新商機。

萬事達卡表示，與螞蟻集團旗下中國領先數位支付平台支付寶共同推出全新服務，助力國際遊客在中國暢享便捷、安全的無現金之旅。基於雙方在2019年達成的合作夥伴關係，該服務旨在為廣大消費者與商戶提供更強大的數位支付解決方案，透過一種便捷、安全的方式，使國際遊客能夠在身處中國時，也能像當地民眾一樣進行手機掃碼支付。持卡人只需在支付寶數位錢包綁定自己的萬事達卡信用卡或Debit金融卡即可，繁瑣設置或預付帳號儲值都已成為「過去式」。

螞蟻集團大中華區國際業務總經理李詠詩表示：「此次支付寶與萬事達卡拓展合作並推出全新服務，不僅能夠改善入境國際遊客的旅遊體驗，在全球旅遊持續復甦的大背景下，也為支付寶開放平台上的廣大商戶帶去更多的海外商機。」

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示：「此次與螞蟻集團的進一步合作，再次深化了萬事達卡對中國市場的長期承諾，以及公司圍繞『予力經濟、賦能民眾』的不懈努力。隨著出行和旅遊業的逐步恢復，我們很高興能夠攜手支付寶助力全球萬事達卡持卡人，無論商務差旅還是休閒出遊，都能夠在中國大陸享受到安全、便捷和無憂的支付體驗。」

這項合作新服務成功的背後，是萬事達卡強大的支付平台「萬事達卡支付閘道服務(Mastercard Payment Gateway Service) 」的保障。無論商戶規模如何、交易發生在何方，支付都能夠被輕鬆受理，進而助力企業發展，確保消費者安全且安心地完成交易。

萬事達卡 支付寶 螞蟻集團

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