IPO首日飆漲99% 不是AI科技股 竟是一家地中海料理餐廳

連鎖餐廳卡瓦的股價在上市首日飆漲幾乎一倍。（取材自臉書）

連鎖餐廳卡瓦（Cava Group）在IPO募資3.18億美元、超額完成目標後，股價 在上市首日飆漲幾乎一倍，是兩年來IPO企業最大漲幅之一。

卡瓦周四收在每股43.78美元，比IPO發行價每股22美元大漲99%，市值將近49億美元。該公司周三以每股22美元的價格出售逾1400萬股股票，高於最早定下的發行價19至20美元間。

這家地中海料理餐廳的IPO，是美國交易所2023年上市案慘淡一年裡為數不多的亮點之一，規模排第六大。這也是2022年7月以來，在美國交易所上市、融資 超過1億美元公司的最佳首秀。

卡瓦執行長Brett Schulman受訪表示：「市場會一直歡迎並準備好接受長期可持續成長的故事，尤其是那些能定義類別的品牌。這就是我們在地中海文化美食類努力做的事，我們已經在這個類別中建立了明顯的主導地位。」

但這家餐廳的最初估值遭彭博行業研究（BI）分析師 Michael Halean和New Costructs執行長David Trainer等人質疑。兩人都表示，它在某些指標上的估值遠遠高於Chipotle Mexican Grill在內的同業，凸顯餐廳利潤率滯後。分析師將卡瓦與Portillo's和Sweetgreen等餐飲業者進行比較，後兩者上市之初股價爆漲，時間一長都下滑。

CNBC節目Mad Money主持人Jim Cramer說，投資人買進卡瓦是錯失恐懼症（FOMO）心理。

嬌生分拆出去的消費者保健業務Kenvue，5月3日籌集43.7億美元，是美國今年最大IPO案。僅Kenvue一家公司就占全美證券交易所每10美元融資裡的逾4美元，不少分析師預計，今年可能成爲至少2009年以來美股融資最慢的一年。

Cava的首秀是IPO窗口在關閉一年多後悄悄打開的訊號。觀察家人士認為，包括Fogo de Chao、Fat Brands的Twin Peaks運動酒吧業務，以及Panera Bread等公司都可能有跟進上市的意圖。