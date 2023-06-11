網球／球后讓獎座分離好尷尬 小威、莎娃都是她的「出糗」前輩

史維托莉娜奪下羅馬賽冠軍，獎盃蓋子不慎滑落。(影片截圖)

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）如願完成法網衛冕，頒獎典禮上開心搖晃女單冠軍專屬的蘇珊格倫獎盃（Coupe Suzanne-Lenglen），不小心晃到獎盃上的蓋子掉落，其實這些年來讓「獎座分離」的女選手們不只斯威雅蒂。以下就讓我們看看選手們尷尬又可愛的瞬間：

2017年 羅馬女單冠軍 史維托莉娜

史維托莉娜（Elina Svitolina）當年逆轉擊敗了羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）。賽後頒獎典禮上，羅馬賽的獎盃蓋子不慎滑落，讓一旁的斯維托麗娜頗為尷尬。

2016年 羅馬女單冠軍 小威廉 絲

小威廉絲當年面對同胞基斯（Madison Keys）時，克服慢熱，最終獲得羅馬第四冠、生涯第70冠。賽後的頒獎儀式，小威廉絲由於激動不慎把羅馬賽獎杯的蓋子弄掉在地上，邊尷尬邊彎腰拾起。

2006年 美網女單冠軍 莎拉波娃

當年賽會3號種子俄羅斯 莎拉波娃（Maria Sharapova）直落兩盤擊敗大賽2號種子、比利 時海寧（Justine Henin），奪冠後莎娃太過興奮，舉起獎盃用力過猛，獎盃蓋子被甩到空中，這小插曲也令頒獎儀式增添一份幽默。

➤➤➤法網／球后樂極生悲 斯威雅蒂嗨搖金盃 「獎座分離」了