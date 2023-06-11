我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選

網球／球后讓獎座分離好尷尬 小威、莎娃都是她的「出糗」前輩

世界新聞網／整理
史維托莉娜奪下羅馬賽冠軍，獎盃蓋子不慎滑落。(影片截圖)
史維托莉娜奪下羅馬賽冠軍，獎盃蓋子不慎滑落。(影片截圖)

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）如願完成法網衛冕，頒獎典禮上開心搖晃女單冠軍專屬的蘇珊格倫獎盃（Coupe Suzanne-Lenglen），不小心晃到獎盃上的蓋子掉落，其實這些年來讓「獎座分離」的女選手們不只斯威雅蒂。以下就讓我們看看選手們尷尬又可愛的瞬間：

2017年 羅馬女單冠軍 史維托莉娜

史維托莉娜（Elina Svitolina）當年逆轉擊敗了羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）。賽後頒獎典禮上，羅馬賽的獎盃蓋子不慎滑落，讓一旁的斯維托麗娜頗為尷尬。

2016年 羅馬女單冠軍 小威廉

小威廉絲當年面對同胞基斯（Madison Keys）時，克服慢熱，最終獲得羅馬第四冠、生涯第70冠。賽後的頒獎儀式，小威廉絲由於激動不慎把羅馬賽獎杯的蓋子弄掉在地上，邊尷尬邊彎腰拾起。

2006年 美網女單冠軍 莎拉波娃

當年賽會3號種子俄羅斯莎拉波娃（Maria Sharapova）直落兩盤擊敗大賽2號種子、比利時海寧（Justine Henin），奪冠後莎娃太過興奮，舉起獎盃用力過猛，獎盃蓋子被甩到空中，這小插曲也令頒獎儀式增添一份幽默。

➤➤➤法網／球后樂極生悲 斯威雅蒂嗨搖金盃 「獎座分離」了

威廉 比利 俄羅斯

上一則

電視旁邊「4樣物品」千萬不要放 小心影響健康、電視容易壞

下一則

以為亂丟白色塑膠袋？報案才驚是稀有「珍貴國寶」

延伸閱讀

魯德連2屆晉級法網冠軍戰 對決約克維奇

魯德連2屆晉級法網冠軍戰 對決約克維奇
春季網球公開賽和娛樂健身網球友聚會6/10舉行

春季網球公開賽和娛樂健身網球友聚會6/10舉行
網球／納達爾手術順利 至少得休5個月 本季恐報銷

網球／納達爾手術順利 至少得休5個月 本季恐報銷
網球／謝淑薇法網晉級混雙16強 對決詹皓晴

網球／謝淑薇法網晉級混雙16強 對決詹皓晴

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷