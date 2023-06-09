10年後不再錯過 黃色小鴨結伴遊維港 寓意香港「好事成雙」

黃色小鴨成為香港新打卡熱點。（新華社）

巨型黃色橡皮鴨（小黃鴨）曾於2013年在香港 維多利亞港展出，吸引近800萬人次「打卡」。時隔10年，巨型橡皮鴨攜夥伴重臨香港，希望給市民帶來雙倍快樂。9日，以「橡皮鴨二重暢」為主題的海上藝術展覽在香港中西區海濱長廊拉開帷幕，並於10日起對公眾開放，展開為期兩周的展覽。

當天中午12時，兩隻18米高、相當於六、七層樓高的巨型橡皮鴨從香港會議展覽中心啟航，「遊動」數圈後緩緩停至展位上。雖非正式展出，仍吸引大批市民前來，有的拿著黃色橡皮鴨造型的氣球 或玩具拍照「打卡」，也有市民拿著畫筆在橡皮鴨旁寫生。

一艘解放軍駐港部隊的074型小型登陸艦也在港邊，形成小鴨與軍艦同框的畫面。（路透）

在香港居住達59年的美籍人士里奧正在海濱長廊用相機記錄橡皮鴨「遊動」的身影。里奧對記者說，2013年他也曾像此時一樣來維港「打卡」。因香港此前並無類似展覽，在他看來那場展覽無疑是巨大的驚喜，給他留下深刻印象。10年後橡皮鴨攜夥伴回家，讓他感到由衷的開心，也相信這次展覽會帶來更多驚喜。

金鐘站鴨仔主題車站。(取材自黃色巨鴨官方臉書)

港鐵金鐘站。(取材自黃色巨鴨官方臉書)

除兩隻巨型「小黃鴨」外，不同形式橡皮鴨還「到訪」香港各處。此前，香港已出現多個帶有橡皮鴨元素的港鐵站、公交車等，為活動預熱。展覽附近的港鐵金鐘站，市民可在月台、樓梯、牆壁等位置捕捉黃色小鴨的身影。「打卡」人群中亦不乏中國內地遊客的身影。

遊客朱先生與母親前一天剛剛從深圳到達香港，9日當天在社交媒體上得知有展覽啟動禮後特意趕來。朱先生說，10年前由於種種原因無法成行，錯過了橡皮鴨在港的首次展出，如今可以近距離「打卡」，彌補了此前的遺憾。

巨型黃色橡皮鴨是荷蘭藝術家霍夫曼依據經典黃鴨仔造型創作，自2007年起在世界各地展出。本次展覽主辦方、香港創意品牌 AllRightsReserved創辦人林樹鑫介紹，這是巨型橡皮鴨全球首次以「二重暢」形式展出。10年前橡皮鴨的展覽給市民留下許多美好瞬間，本次「二重暢」展覽首站之所以設在香港，就是希望市民可以重拾快樂。

全香港陷入黃鴨熱潮。(取材自黃色巨鴨官方臉書)

霍夫曼表示，再次來到香港讓他感受最深的是，隨著社會復常，香港的活力正在重返。「雙鴨來港、好事成雙（Double Duck，Double Luck），橡皮鴨二重暢代表著雙倍的樂趣與幸福，希望此次展覽可以為香港帶來新的快樂。」