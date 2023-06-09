我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳布林肯下周赴中國外交會談 18日抵達

「Good」紐約市空氣質量好轉 戶外活動恢復了

向IS效忠 捐禮品卡…麻州青年涉資助恐怖組織 被捕

世界新聞網／即時報導
范杜拉（右）與他父親。（美聯社）
范杜拉（右）與他父親。（美聯社）

NBC報導，麻州一名青少年被控涉嫌參與一項禮品卡詐騙計劃，試圖籌集資金支持伊拉克和敘利亞伊斯蘭國組織(IS)。

據聯邦調查局(FBI)提交的起訴書，18歲的范杜拉（Mateo Ventura）向一名他認為是恐怖組織成員的人捐贈了價值1670美元的禮品卡，這些禮品卡被用於在暗網上轉售，以幫助「不信者的戰爭」(war on kuffar)籌集資金。

范杜拉透過通訊APP與一名扮演IS支持者的臥底進行交流，起初他們以未成年人的身份進行對話；在聊天過程中，范杜拉向IS發誓效忠，並向臥底透露了他想出國加入該組織的意圖。

根據調查局的說法，在2022年12月之前，范杜拉還向這個恐怖組織捐贈了965美元，並在今年1月至5月期間提供了額外的705美元禮品卡，他總共發送了42筆不同的捐贈，總金額為1670美元。

這些禮品卡的面額從10美元到100美元不等，其中大部分來自Google Play商店，還有一些來自GameStop、亞馬遜和Dick's Sporting Goods等商家。

范杜拉被指控故意隱瞞對外國恐怖組織提供資源的來源。如果被判有罪，他可能面臨最高10年的監禁、終身監外監管以及高達25萬美元的罰款。

他於周四在麻州韋克菲爾德(Wakefield)的家中被捕，他的父親保羅·范杜拉（Paul Ventura）受NBC採訪時稱他不相信他的兒子試圖為IS籌款，他父親說：「我確定他不是恐怖分子」，並表示他的兒子有學習障礙和健康問題。

麻州 亞馬遜 詐騙

上一則

趙建銘胞弟驟逝疑這病因 「爆炸性頭痛」藏警訊 1/3送醫已太遲

延伸閱讀

洛縣男子涉嫌弒母被捕 動機不明

洛縣男子涉嫌弒母被捕 動機不明
聖荷西利用社媒 推廣駕車不超速 參與者有機會獲100元禮品卡

聖荷西利用社媒 推廣駕車不超速 參與者有機會獲100元禮品卡
全新禮品卡餘額竟為零…詐欺頻傳 警籲購買前留意

全新禮品卡餘額竟為零…詐欺頻傳 警籲購買前留意
麻州父子檔入獄 非法領取2000萬元樂透彩金 涉稅務詐騙600萬

麻州父子檔入獄 非法領取2000萬元樂透彩金 涉稅務詐騙600萬

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
全美持續經營最久餐館 北京樓114年屹立不搖的秘密

全美持續經營最久餐館 北京樓114年屹立不搖的秘密