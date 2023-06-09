向IS效忠 捐禮品卡…麻州青年涉資助恐怖組織 被捕

范杜拉（右）與他父親。（美聯社）

NBC報導，麻州 一名青少年被控涉嫌參與一項禮品卡詐騙 計劃，試圖籌集資金支持伊拉克和敘利亞伊斯蘭國組織(IS)。

據聯邦調查局(FBI)提交的起訴書，18歲的范杜拉（Mateo Ventura）向一名他認為是恐怖組織成員的人捐贈了價值1670美元的禮品卡，這些禮品卡被用於在暗網上轉售，以幫助「不信者的戰爭」(war on kuffar)籌集資金。

范杜拉透過通訊APP與一名扮演IS支持者的臥底進行交流，起初他們以未成年人的身份進行對話；在聊天過程中，范杜拉向IS發誓效忠，並向臥底透露了他想出國加入該組織的意圖。

根據調查局的說法，在2022年12月之前，范杜拉還向這個恐怖組織捐贈了965美元，並在今年1月至5月期間提供了額外的705美元禮品卡，他總共發送了42筆不同的捐贈，總金額為1670美元。

這些禮品卡的面額從10美元到100美元不等，其中大部分來自Google Play商店，還有一些來自GameStop、亞馬遜 和Dick's Sporting Goods等商家。

范杜拉被指控故意隱瞞對外國恐怖組織提供資源的來源。如果被判有罪，他可能面臨最高10年的監禁、終身監外監管以及高達25萬美元的罰款。

他於周四在麻州韋克菲爾德(Wakefield)的家中被捕，他的父親保羅·范杜拉（Paul Ventura）受NBC採訪時稱他不相信他的兒子試圖為IS籌款，他父親說：「我確定他不是恐怖分子」，並表示他的兒子有學習障礙和健康問題。