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82年前的「時空旅人」被拍到了？專家從3關鍵判定非P圖

聯合新聞網／即時報導
（取材自museumsandtheweb.com）
（取材自museumsandtheweb.com）

這張照片是「時空旅行」的證據嗎？「穿越劇」一直是電影電視劇裡的橋段，但這張1940年11月在加拿大卑詩省南叉橋（South Fork Bridge）重新開放拍攝的照片，在畫面中的人物（右三），似乎發現一名穿著與配件與旁人的時代背景搭不上的男子。讓人猜測，這是一名時空旅人穿越到82年前嗎？

根據英國鏡報報導，男子在畫面中的穿搭顯示，他很可能只是生活在1941年非常趕流行和時髦的人。

男子身上那件印有「M」的英文字母連帽T恤，是那個時期蒙特利爾馬龍曲棍球隊的隊服，該球隊在1924至1938年間，在國家冰球聯盟中曾有參賽紀錄。

再則男子手握著的小型攜帶式相機，則是柯達當時才剛新推出的幾款便攜式相機。雖然便攜式相機直至1980年代才被普及化，但柯達確實在1941年製造了該款男子手上的相機。

專家認為，從男子的太陽眼鏡也可判定他是那時期的人，由於太陽眼鏡在1920年代即開始出現在時尚的市場，專家認為，從這些穿搭顯示，只能證明他是一個在當時走在流行前端的人。

有網友還質疑，若是像時空旅行那般的推測，為何他會選擇在加拿大南叉橋橋墩重啟時到那裡去？

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