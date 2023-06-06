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強力膠誤當眼藥水 女網紅「眼皮緊黏」 醫拿金屬工具撬開

聯合新聞網／ 即時報導
女子不小心把強力膠當成眼藥水滴入眼睛。（圖擷自TikTok）
女子不小心把強力膠當成眼藥水滴入眼睛。（圖擷自TikTok）

使用任何藥品之前，都務必要先看清楚瓶身的標籤。一名22歲女網紅日前在網路發布一則影片，表示自己不小心把強力膠當成眼藥水滴入眼睛，結果左邊眼皮被緊緊黏住，最後醫生用金屬工具輔助才成功把眼皮分開，但是視力也受到影響了。

根據「紐約時報」報導，在TikTok擁有11萬粉絲的22歲女子莉德（Lyd），日前上傳一部名為「不好玩，使用前閱讀瓶子」的52秒影片。莉德透露自己使用眼藥水之前沒有看清楚瓶身的標籤，所以不小心把強力膠當成眼藥水滴入眼睛，導致左邊眼皮被緊緊黏住，完全沒辦法張開眼睛。

莉德趕緊前往醫院求救，醫生先把一種可以分解強力膠的藥物塗在她的左眼上，並仔細地把強力膠挑掉，結果也無法讓她把左眼張開，醫生最後把莉德帶到小房間，用金屬工具輔助才成功把左邊眼皮分開。不過，莉德發現自己的左眼重新打開後，眼白竟然呈現紅色和黃色，視力也受到影響，只能使用醫師開的抗生素眼藥水來治療。

影片曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我很驚訝妳成功保留了睫毛，看了好痛」、「我隔著螢幕摀住眼睛，看了真的感覺好痛」、「我爸爸每天都要用眼藥水，我都會刻意把強力膠藏起來，因為我怕他拿錯」、「我小時候也做過同樣的事」、「所以我每次用完眼藥水都會放回去固定的地方」。

紐約時報 TikTok

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